Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025

El argentino se ubicó 20° en la última carrera de la temporada 2025 y no pudo cumplir el objetivo de sumar puntos
- 3 minutos de lectura'
Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un vigésimo puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina de Emiratos Árabes Unidos, y no pudo despedirse con sus primeros puntos en un certamen donde batalló con un auto muy limitado con respecto a los rivales.
El argentino poco pudo hacer en una carrera donde la atención estuvo en la definición del campeonato de pilotos, donde festejó Lando Norris (McLaren) gracias a que llegó tercero y le alcanzó a pesar del triunfo de Max Verstappen (Red Bull).
El pilarense largó 20° con neumáticos medios, detrás de su compañero Pierre Gasly, y no pudo avanzar posiciones en el inicio. Se mantuvo gran parte de la prueba en esa ubicación y se adelantó cuando los demás autos ingresaron a los boxes. Llegó a estar 13°, pero cuando él fue a los pits, retrocedió hasta su ubicación de inicio.
Sin herramientas para pelear posiciones con otros autos, se ocupó de llegar con su monoplaza en condiciones y concluir sin inconvenientes un año agridulce en el que se afianzó en el Gran Circo.
The chequered flag falls on the 2025 season 🏁 pic.twitter.com/sbToEKjPoK— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 7, 2025
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
Colapinto fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en una temporada en la que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras.
Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
Hay nuevo campeón. Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dhabi
Tercero en Abu Dhabi. Lando Norris logró su primer campeonato en la Fórmula 1 y terminó con el reinado de Max Verstappen
Terminó la F1. Lando Norris, la emoción de su familia y un grito: “¡Soy campeón del mundo de por vida!"
- 1
Colapinto largará último en el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, donde Verstappen sorprendió a los McLaren y se quedó con la pole
- 2
Horario del GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto
- 3
Colapinto largará 20° en Abu Dhabi, donde Norris, Verstappen y Piastri protagonizarán un dramática definición de campeonato
- 4
Así quedó la tabla histórica de campeones de la Fórmula 1, tras el título de Lando Norris