Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025

El argentino se ubicó 20° en la última carrera de la temporada 2025 y no pudo cumplir el objetivo de sumar puntos

Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin puntos
Franco Colapinto cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin puntos

Franco Colapinto (Alpine) cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con un vigésimo puesto en el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito Yas Marina de Emiratos Árabes Unidos, y no pudo despedirse con sus primeros puntos en un certamen donde batalló con un auto muy limitado con respecto a los rivales.

El argentino poco pudo hacer en una carrera donde la atención estuvo en la definición del campeonato de pilotos, donde festejó Lando Norris (McLaren) gracias a que llegó tercero y le alcanzó a pesar del triunfo de Max Verstappen (Red Bull).

El pilarense largó 20° con neumáticos medios, detrás de su compañero Pierre Gasly, y no pudo avanzar posiciones en el inicio. Se mantuvo gran parte de la prueba en esa ubicación y se adelantó cuando los demás autos ingresaron a los boxes. Llegó a estar 13°, pero cuando él fue a los pits, retrocedió hasta su ubicación de inicio.

Sin herramientas para pelear posiciones con otros autos, se ocupó de llegar con su monoplaza en condiciones y concluir sin inconvenientes un año agridulce en el que se afianzó en el Gran Circo.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°
La mejor actuación de Franco Colapinto fue en el GP de Países Bajos, donde llegó 11°
La mejor actuación de Franco Colapinto fue en el GP de Países Bajos, donde llegó 11°

Colapinto fue uno de los dos pilotos que no sumó puntos en una temporada en la que reemplazó a Jack Doohan -el otro conductor sin unidades- desde el GP de Emilia Romagna y condujo el monoplaza de Alpine en 18 carreras.

Su mejor actuación fue el undécimo puesto en el GP de Países Bajos. Aunque no pudo cumplir el objetivo de darle unidades a la escudería francesa, se ganó la continuidad para el próximo año porque fue oficializado como uno de los dos pilotos titulares junto a Pierre Gasly.

