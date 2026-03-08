Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de George Russell en Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 1, novedosa en cuanto a las cuestiones técnicas que modificaron en el reglamento, levantó el telón este fin de semana con el Gran Premio de Australia en el circuito Albert Park de Melbourne donde, en la carrera que se disputó este domingo a la madrugada de la Argentina, Mercedes hizo el 1-2 con George Russell y Kimi Antonelli y lidera la tabla de posiciones de pilotos y de constructores.

El inglés hizo la pole position el sábado y largó desde el primer puesto, el cual sostuvo al cabo de 58 giros. Su compañero, en tanto, se mantuvo por detrás suyo y la escudería alemana ratificó su gran andar en los ensayos de pretemporada con un debut soñado que la ubica como favorita a sendos títulos. Con 25 y 18 unidades respectivamente, ambos están en lo más alto entre los conductores y el equipo, con 47, entre las franquicias.

El podio de la carrera lo completó Charles Leclerc (Ferrari), a más de 15 segundos del ganador. Al monegasco lo siguió su compañero Lewis Hamilton y el conjunto italiano es escolta con 27 tantos. El último campeón, Lando Norris (McLaren) llegó quinto mientras que el otro conductor del mejor elenco del 2025, el australiano Oscar Piastri, se accidentó en la vuelta de preparación y no pudo participar del GP que se disputó en su país.

El tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) dio la nota de la jornada porque inició 20° y se las ingenió para ser sexto. Así, fue quien más ubicaciones se adelantó en la primera fecha de la temporada que se inauguró con 22 autos en la pista por la participación de Cadillac. Los monoplazas de la nueva escudería no tuvieron un gran comienzo: Sergio ‘Checo’ Pérez fue 16° y Valtteri Bottas, 19°.

El primer podio del año en la Fórmula 1, con los pilotos de Mercedes en lo más alto WILLIAM WEST� - AFP�

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, empezó y llegó 14° en una prueba con muchos vaivenes para él, aunque lejos de las expectativas iniciales que generó el andar del A526. En contrapartida, su compañero, Pierre Gasly, le dio el primer punto del año al equipo francés con su décimo lugar.

Lo saliente del argentino en la carrera fue la gran maniobra que hizo en la largada para evitar chocar a Liam Lawson (Racing Bulls), quien partió lento y el pilarense lo eludió a centímetros de impactarlo desde atrás. Lo negativo es que, posteriormente, fue penalizado por un error en el procedimiento de salida y tuvo que hacer un stop and go por boxes que lo dejó en los últimos lugares.

🏎️ ¡CÓMO SE SALVÓ!



Colapinto y los inconvenientes con Lawson en la largada del #AusGP.



▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/uPYKk355bA — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 8, 2026

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 Opta

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Lando Norris se quedó con el título en la Fórmula 1 2025 Fatima Shbair� - AP�

Títulos de pilotos por equipos

Ferrari - 15

McLaren - 12

Mercedes - 9

Red Bull - 8

Williams - 7

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1