Franco Colapinto: cuándo debuta en la Fórmula 1 y todos los detalles diferenciales para él en la temporada

El argentino afrontará su tercera temporada en el Gran Circo y la segunda con Alpine, pero la primera desde el arranque como piloto titular

Franco Colapinto competirá por primera vez desde el inicio en una temporada de la Fórmula 1
La temporada 2026 será la tercera para Franco Colapinto en la Fórmula 1, pero con el diferencial de que por primera vez comenzará a participar del campeonato en la primera fecha como piloto titular en Alpine y no tendrá que esperar su turno como reserva.

El argentino tiene como compañero, otra vez, a Pierre Gasly y su deuda pendiente con la escudería francesa es darle puntos en el torneo de constructores, algo que no logró en 2025 pero que sí pudo hace un año antes a bordo de un Williams. Para ello tendrá 24 GP, comenzando el próximo fin de semana por el de Melbourne en Australia, en el circuito Albert Park.

Franco Colapinto quiere sumar sus primeros puntos para Alpine en la Fórmula 1 2026
La gran novedad para el certamen venidero es las modificaciones que se introdujeron en el reglamento técnico y, a la postre, impactaron en los autos. Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores y Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault para utilizar Mercedes.

El A526 del equipo francés es considerablemente más competitivo que el A525 utilizado en la última temporada. Su chasis, hecho de fibra de carbono y aluminio, combina alta resistencia con bajo peso. Además, cuenta con frenos de carbono y un sistema brake by wire que gestiona la energía del auto. La caja, desarrollada por Mercedes, es semiautomática de ocho marchas con cambios rápidos y suaves. La cabina cuenta con un asiento envolvente extraíble de carbono, moldeado a la anatomía de cada piloto y con un cinturón de seguridad de seis puntos.

Con el piloto incluido, el monoplaza pesa 772 kilos, mide 5.62 metros de largo y 1.90 de ancho, y utiliza neumáticos de 280 mm adelante y 375 mm atrás. Por otro lado, tiene un depósito de combustible de caucho reforzado con kevlar (fibra sintética de para-aramida). Otro detalle es que tanto la suspensión delantera como la trasera utilizan brazos superiores e inferiores de fibra de carbono, que trabajan con barras de torsión y amortiguadores, mediante un sistema de articulación adelante y varillas de empuje atrás.

Los alerones, también de carbono, cuentan con aerodinámica activa y ajuste hidráulico del ángulo, mientras que el conjunto se apoya en bujes de aluminio y llantas de magnesio mecanizadas. El chasis fue desarrollado íntegramente por la escudería de Enstone y el sistema centralizado del auto coordina tren motriz, dirección asistida, aerodinámica activa y embrague, según explican desde Alpine.

Los alerones son uno de los grandes cambios de la Fórmula 1, ya que ahora se abren o cierran según el momento
Las nuevas reglas favorecen a algunos y, lógicamente, perjudican a otros. Un nuevo aspecto clave es la gestión de la batería, que se recarga cuando el auto frena y se descarga cuando se acelera a máxima velocidad. Esto obliga a los pilotos a “no ir a fondo” en ciertos sectores, con la intención de preservar energía para las rectas.

Aunque algunos pilotos fueron críticos con los cambios, Colapinto está ilusionado: “Tuvimos la oportunidad de conocer el auto y prepararnos en el simulador. Por supuesto, es muy diferente a todo lo que conocí anteriormente, y es así para la mayoría de los pilotos de la grilla. Hay nuevas sutilezas que dominar y desafíos inéditos que afrontar para exprimir el máximo del paquete, y lo encuentro apasionante".

Y, después de probar el auto en los ensayos oficiales en Barcelona y Bahréin, sostuvo: "Ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Así que ayuda mucho. Y eso es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Así que es un gran paso. Se siente diferente, por supuesto. Creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°
Franco Colapinto solo pudo sumar puntos en la temporada 2024 a bordo de un Williams
