Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Azerbaiyán

En una nueva muestra de autoridad, Max Verstappen (Red Bull) ganó el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025. El neerlandés, tetracampeón del mundo en ejercicio, hizo una carrera perfecta tras largar en la pole position y aprovechó el abandono de Oscar Piastri (McLaren), líder indiscutido del campeonato de pilotos, luego de chocar en la primera vuelta. Así, le descontó 25 puntos, aunque se mantiene tercero en la tabla de posiciones con 255, a 44 del escolta Lando Norris (McLaren) y a 69 del puntero.

El australiano tuvo un fin de semana para el olvido, ya que también había sufrido un accidente en la clasificación. El resto de posiciones que otorgan puntos para la tabla fueron algo sorpresivas. Norris no pudo sacarle provecho al retiro de su compañero: tenía una chance inmejorable para recortar distancia en la cima de la clasificación general, pero no estuvo a la altura. Terminó en el séptimo lugar, el mismo que ocupó en la parrilla de salida. Además, cuando se vislumbraba una pequeña posibilidad de subir puestos, tuvo una parada en boxes de más de cuatro segundos y perdió todo tipo de chances.

Una nueva parada lenta de McLaren en boxes cortó con la poca ilusión que le quedaba a Lando Norris Lisi Niesner� - AP�

Los otros integrantes del podio fueron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams), respectivamente. Cuarto quedó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) y quinto el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), quien protagonizó una gran carrera aguantando la arremetida de varios autos -y pilotos- mejores. El japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) finalizó sexto, Norris séptimo, el británico Lewis Hamilton (Ferrari) octavo, el monegasco Charles Leclerc noveno, y el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) décimo.

Franco Colapinto, por su parte, terminó 19°. El argentino, que había largado 16° y llegó a ganar tres posiciones en las primeras 18 vueltas, sufrió las consecuencias de un error de cálculo de su ex compañero en Williams, Alexander Albon, y nunca pudo recuperarse. El tailandés lo chocó de atrás y Franco hizo un trompo y terminó tocando el muro. El tiempo perdido y los daños en su monoplaza lo obligaron a resistir hasta el final de la carrera, sin tener posibilidades de escalar posiciones.

El choque de Albon al auto de Franco Colapinto

Posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025 FIA

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2025

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el Gran Premio de Azerbaiyán OPTA

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025