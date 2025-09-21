LA NACION

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1 2025

El argentino recibió un golpe de su ex compañero, Alexander Albon, y no pudo remontar; finalizó 19°, solo por delante de Oscar Piastri, quien tuvo que abandonar

Franco Colapinto hizo "lo mejor pudo", según él mismo afirmó, en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino, que había largado 16° y llegó a ganar tres posiciones en las primeras 18 vueltas, sufrió las consecuencias de un error de cálculo de su ex compañero en Williams, Alexander Albon, y nunca pudo recuperarse. El tailandés lo chocó de atrás y Franco hizo un trompo y terminó tocando el muro. El tiempo perdido y los daños en su monoplaza lo obligaron a resistir hasta el final de la carrera, sin tener posibilidades de escalar posiciones.

La responsabilidad fue 100% de Albon, por lo que recibió una penalización de 10 segundos. El error, sin embargo, ya estaba hecho. Y la carrera del segundo piloto de Alpine, arruinada. Todo se mantuvo igual hasta casi el final, cuando Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, paró en boxes y quedó en la última posición. Una imagen que retrata la dura realidad de la escudería dirigida por Flavio Briatore, la peor del Campeonato de Constructores.

El choque de Albon al auto de Franco Colapinto
El galo se acercó a menos de un segundo y el equipo les dio libertad a él y a Colapinto para pelear por el 18° lugar, principalmente porque Lance Stroll (Aston Martin) ya estaba 9 segundos adelante del argentino y no había manera de alcanzarlo. Sin embargo, en la vuelta 50, la penúltima, el pilarense tuvo que dejar pasar al líder Max Verstappen (Red Bull) y, al quedar rezagado, también le cedió el lugar a Gasly.

El ganador fue, justamente, Verstappen. El neerlandés, tetracampeón del mundo en ejercicio, hizo una carrera perfecta tras largar en la pole position y aprovechó el abandono de Oscar Piastri, líder indiscutido del campeonato de pilotos, luego de chocar en la primera vuelta. El australiano cerró así un fin de semana para el olvido, en el que también había sufrido un accidente en la clasificación, por lo que largó 9°.

Max Verstappen y un nuevo golpe de autoridad: el neerlandés sigue en carrera por el título
El que no pudo aprovechar el retiro de Piastri fue su propio compañero, Lando Norris, quien tenía una chance inmejorable para recortar distancia en la cima de la tabla de posiciones, en la que está segundo, pero no estuvo a la altura. Terminó el GP de Azerbaiyán en el séptimo lugar, el mismo que ocupó en la parrilla de salida. Y cuando se vislumbraba una pequeña posibilidad de subir puestos, tuvo una parada en boxes de más de cuatro segundos y perdió todo tipo de chances.

Posiciones del GP de Azerbaiyán 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025
Así quedó la tabla de posiciones del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2025FIA

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°

