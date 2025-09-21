El toque de atrás que recibió Franco Colapinto de su excompañero Albon en Williams

Franco Colapinto estaba ganando posiciones en el Gran Premio de Bakú; llegó a figurar en el puesto 13° y, en la vuelta 18° paró en boxes. Pero casi de inmediato y ya con gomas duras, fue tocado desde atrás por Alex Albon; una imprudencia de su excompañero en Williams que le demandó hundirse hasta la última posición.

Después de que el tailandés le pegara con su auto en la goma trasera derecha, Colapinto dio un medio trompo con su Alpine e impactó suavemente en la pared, pero pudo retomar la carrera. Incluso, hizo enseguida su mejor vuelta, lo que dejó descartada la sospecha de que pudiera tener una complicación en el auto tras el impacto.

El toque de Albon a Colapinto en el GP de Bakú

Lo que siguió fue correr en la soledad de la última posición, en el puesto 19°, debido al abandono prematuro del líder del campeonato de Fórmula 1, el australiano Oscar Piastri. Con aire limpio, el argentino mejoró notablemente sus tiempos con vueltas casi calcadas, pero con la frustración de que había quedado sin chance alguna de meterse en la zona de puntos, como había amagado antes del fatídico toque de Albon.

Más avanzada la carrera, Pierre Gasly hizo una parada en boxes y fue el francés quien quedó en la última posición. Una imagen que retrata la dura realidad de la escudería dirigida por Flavio Briatore, la peor del Campeonato de Constructores. Gasly se acercó a menos de un segundo, pero no hubo órdenes de Alpine para que se produjera un cambio de posiciones, como ocurrió en otras carreras, porque Lance Stroll (Aston Martin) ya estaba 9 segundos adelante respecto de Colapinto.

Sin embargo, en la vuelta 50°, Colapinto le dio el pase al puntero Max Verstappen y, al quedar descolocado, también cedió lugar para su compañero Gasly.

Sin dudas, otro fin de semana con complicaciones para el pilarense, si se contabiliza también su choque en su último intento de vuelta rápida durante la Q1, el viernes. Entonces, el piloto argentino de Alpine habló con ESPN: “Trato de irme con la velocidad de todo el día, que fui mucho más rápido. Estoy contento con lo que fuimos cambiando en el auto. En estos circuitos, con tanto viento, la posibilidad de que pase algo así (como el choque) es más grande. Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar“, reflexionó. Si bien tuvo revancha este domingo, sufrió el sinsabor de ese impacto que lo descolocó.