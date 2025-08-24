Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Agustín Canapino en Buenos Aires

Culminó este domingo la etapa regular del Turismo de Carretera (TC) con triunfo de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) en la final de la décima fecha que se realizó en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires que le valió terminar en el segundo lugar de la general y comenzar como líder la Copa de Oro.

El arrecifeño comandó la prueba por sobre Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota) y obtuvo su segunda victoria en la temporada. Así, arrastró 16 puntos para la etapa en la que se definirá el campeón y está por encima de Agrelo, quien suma 15 gracias a que consiguió el primer puesto en la etapa regular.

Los otros pilotos que avanzaron a la Copa de Oro y tienen unidades gracias a que ganar una carrera en el certamen son Mauricio Lambiris (Ford Mustang), Otto Fritzler (Toyota) y Mariano Werner (Ford Mustang). Siete competidores entraron, pero sin tantos: Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), Julián Santero (Ford Mustang), Germán Todino (Ford Mustang), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Otto Fritzler (Toyota), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

Los 10 primeros puestos Buenos Aires

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 40:34.575

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) - +1.657

Marcelo Agrelo (Toyota) - +4.751

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) - +5.774

Mariano Werner (Ford Mustang) - +6.136

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) - +7.002

Otto Fritzler (Toyota) - +7.348

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - +7.732

Germán Todino (Ford Mustang) - +7.733

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) - +8.282

Los 12 pilotos clasificados a la Copa de Oro del TC ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera

Viedma, Río Negro - Jonatan Castellano (Dodge Challenger).

El Calafate, Santa Cruz - Facundo Chapur (Torino).

Neuquén - Final suspendida por cuestiones climáticas.

Toay, La Pampa - Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Mariano Werner (Ford Mustang).

Posadas, Misiones - Otto Fritzler (Toyota).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

San Juan Villicum - Martín Vázquez (Dodge Challenger).

Ciudad de Buenos Aires - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

14 de septiembre - San Luis.

5 de octubre - San Nicolás.

2 de noviembre - Paraná (Entre Ríos).

16 de noviembre - Toay (La Pampa).

7 de diciembre - La Plata.

Tabla de posiciones de la etapa regular del TC

Tabla de posiciones final de la etapa regular del TC ACTC

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC

Tabla de posiciones de la Copa de Oro del TC ACTC

En total son 10 meses de competencia en los que el torneo recorre casi todo el país con carreras en diferentes circuitos. El formato es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumaron puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresaron a la Copa de Oro, que constará de cinco jornadas y definirá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa tabla se sumarán en la última jornada dos autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Julián Santero, vigente campeón del TC, ingresó a la Copa de Oro sin unidades porque todavía no ganó ninguna carrera este año ACTC

Tabla de campeones del TC

En sus 87 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Julián Santero, campeón de la última temporada (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).