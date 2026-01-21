Audi presentó su primer auto en la historia de la Fórmula 1 y quiere “luchar por campeonatos para 2030″

Luego de que Red Bull, Racing Bulls y Haas lanzaran sus nuevos autos, este martes llegó el turno de conocer al primer modelo de Audi en la Fórmula 1 en la historia. En rigor, la cuarta presentación de una escudería de las once que participarán en el Campeonato Mundial de Constructores de 2026 se reservó la carta principal.

En la exposición desarrollada al caer la noche en Berlín se pudo apreciar su primera decoración oficial, ya que para ver los dos monoplazas habrá que esperar hasta las pruebas de Montemló que comenzarán el próximo lunes o, en su defecto, a la pretemporada en Bahréin. Allí ya estarán al volante el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, que continuarán siendo compañeros en la marca que adquiere la estructura técnica y la base humana que hasta diciembre pasado conformaba Sauber.

El Audi R26 que correrá en la F1 este temporada al desnudo, en la presentación que la marca hizo este martes en su sede de Kraftwerk, de la capital alemana. TOBIAS SCHWARZ - AFP

Los pilotos estuvieron presentes en la muestra del R26 de la casa alemana, dueña de una larga trayectoria en el deporte motor que incluye triunfos en cada categoría en la que participó. Esta exposición es prácticamente el final de un camino de trabajo y desarrollo que comenzó en 2022, cuando se realizó el anuncio del desembarco de los cuatro anillos en la máxima categoría del automovilismo mediante la compra de Sauber.

En medio, la crisis que envolvió a Volkswagen (la matriz de Audi) puso en jaque el proyecto y, así, según recrea un informe de ESPN, la marca de Ingolstadt descabezó a la cúpula del plan original en julio de 2024. Andreas Seidl fue removido de su cargo de director general, y Oliver Hoffmann, de su puesto de presidente del Consejo de Administración. Entonces, los alemanes recurrieron a Mattia Binotto, ex jefe de Ferrari, para que tomara el timón y llegó Jonathan Wheatley, que fue director deportivo de Red Bull, para ser director, primero de Sauber y, desde ahora, de Audi. Ellos estuvieron presentes en el acto formal de correr el velo al nuevo coche.

🎤 Bortoleto on Audi’s first outing.



The first time we saw the car, it all felt real.pic.twitter.com/Ljlr0nVBZ3 — Inside Audi F1 (@InsideAudiF1) January 20, 2026

Por el momento hay identidad visual, aspiraciones deportivas y un ambicioso plan. El primer modelo cuenta con los colores gris, negro y rojo característicos, un detalle clásico que distingue a Audi. De todos modos, ése no es el diseño definitivo, puesto que habrá que esperar a su aspecto final con la incorporación de los patrocinadores.

Otra vista del Audi con el que la casa alemana, que reemplaza a Sauber en la categoría, se estrenará en la categoría máxima del automovilismo. Ebrahim Noroozi - AP

Durante la hora en la que se expuso el modelo, con transmisión mediante diversos canales, la compañía no sólo exhibió el diseño que distinguirá a su equipo en la pista, sino que además abrió las puertas de su fábrica de Neuburg an der Donau a decenas de medios especializados, mostrando el avance de los trabajos. Así se pudo conocer de cerca la infraestructura y el desarrollo tecnológico que está desplegando Audi en su desembarco en la Fórmula 1.

Binotto sostuvo que “es el proyecto más emocionante no sólo del automovilismo, sino también de todos los deportes. El objetivo es claro: luchar por campeonatos para 2030. Este camino requiere tiempo, el equipo adecuado y una mentalidad de mejora continua”. Para Wheatley, “se está forjando una cultura de fe y resiliencia: un equipo empoderado para superar los límites, ser valiente, aprender y mejorar cada día. Los equipos campeones no son construidos con magia, sino con personas que creen en los demás, en el proceso y en el destino”.

Las líneas del R26 desde el frente; los autos comenzarán a rodar en las prácticas de fines de enero en Montmeló, España. TOBIAS SCHWARZ - AFP

Audi tendrá su propio motor. La escudería, siendo Sauber, supo lo que es trabajar junto a una fábrica: lo hizo con BMW entre 2006 y 2009, y juntos llegaron a la victoria de la mano de Robert Kubica, en Canadá 2008. El alemán se une a la élite de fabricantes presentes en la categoría.

Highlights of the R26 launch ⬇️❤️#audif1 pic.twitter.com/Zwk5YVnaD6 — Audi F1 Racing Team (@audi_f1stars) January 20, 2026

La escenografía del evento en la capital germana incluyó vehículos emblemáticos de la historia de la marca, como el Auto Union de la era previa a la F. 1, un coche del Campeonato Alemán de Turismo (DTM), un Audi Quattro del Mundial de Rally y un prototipo de las 24 Horas de Le Mans, competición en la que Audi cosechó 13 victorias, y se celebró, con el coche presente, el triunfo de la marca en el Rally Dakar de 2024 con un híbrido conducido por Carlos Sainz, el padre de quien comanda uno de los Williams en la categoría reina de la velocidad.