Audi tiene en Bahréin el escenario para confirmar que será un jugador de peso en la nueva era de la Fórmula 1

Un proyecto, un plan, un desarrollo y una pista para confirmar cada uno de los pasos. Con el inicio de la segunda tanda de pruebas que realizarán desde el miércoles y hasta el viernes, las escuderías de la Fórmula 1 testearán en el circuito de Bahréin las modificaciones que ejecutaron en las fábricas, después del estreno en Barcelona, en enero.

Dos equipos debutan esta temporada en el Gran Circo, aunque solamente Audi lo hace de modo integral, al convertirse en constructor y motorista de su auto; Cadillac, en cambio, será cliente de Ferrari con las unidades de potencia.

De Barcelona a Bahréin: Audi ensayará en el circuito de Sakhir con los datos y valores que recopiló en Montmeló para afianzar su plan Audi Communications Motorsport - Audi Revolut F1® Team

La marca alemana elabora desde el año pasado cada movimiento y en el trazado de Sakhir necesitará apuntalar las pretensiones de ser un jugador de peso. Disipar los interrogantes que enseñó el modelo R26, que fue inconsistente en Montmeló, donde las dos primeras jornadas estuvieron signadas por fallos del motor, es el reto a falta de 23 días para la apertura de la temporada en Australia.

No fue un comienzo fluido el de Audi, entre las limitaciones para girar y las banderas rojas que provocaron sus pilotos Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. Sin partes oficiales, porque las pruebas en Barcelona fueron privadas, los apuros se localizaron en la unidad de potencia.

Mattia Binotto, director de operaciones y director técnico de Audi, en la calle de boxes del circuito de Montmeló; el ingeniero italiano y el desafío de liderar el proyecto de la marca de los cuatro anillos Audi Revolut F1 Team

La reacción de quienes lideran el garaje igualmente fue optimista. “Sabíamos que no sería una semana perfecta. Muchos primeros pasos para nosotros, con un paquete de auto y unidad de potencia nuevo. Afrontamos varios desafíos, hicimos progresos constantes y el último día rodamos de manera productiva. Desde ahora, con datos reales, tenemos una base sólida sobre la cual construir”, explicó el director técnico Jame Key, uno de los máximos responsables de Audi, junto a Mattia Binotto, director de operaciones y director técnico, y Jonathan Weathley, director del equipo.

Audi y el reto de ser un jugador de peso en la Fórmula 1: múltiple campeón en diferentes categorías, el Gran Circo es la nueva carrera que ensaya el fabricante de origen alemán Audi Communications Motorsport - Audi Revolut F1® Team

Menos contemplativo con la actuación fue Binotto, aunque el exlíder de Ferrari no entra en pánico. “Es mucho trabajo para todo el equipo, los pilotos y los ingenieros en la fábrica: solucionar los problemas, diseño, operaciones... Para nosotros no se puede dejar nada librado al azar: todos los detalles deben gestionarse y solucionarse, Tenemos una lista muy larga, muy, muy, larga: nunca había visto una lista tan larga. Pero el equipo está comprometido y llegaremos a Bahréin en una mejor situación”, afirmó en una charla con F1TV. Desde hoy podrá analizarse si los 11 días de tareas en Neuburg (Alemania), Hinwil (Suiza) y Bicester (Reino Unido), las sedes de Audi para el programa de F.1, fueron suficientes para ajustar y agigantarse en la pista.

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto, la alineación de pilotos de Audi Audi Revolut F1 Team

La marca de los cuatro anillos trazó un objetivo ambicioso, como todos los que dibujan los que quieren reescribir la historia en la F.1. Ganar en lo inmediato sería una sorpresa, porque experimentar durante el último año de Sauber no arrojó el resultado que se pronosticó: noveno entre los Constructores, la aventura valió para puntualizar errores que Audi no está dispuesto a repetir.

El plan debe alcanzar su madurez en cinco años: “Son tres etapas. En los próximos dos años seremos aspirantes, es la ambición para 2026 y 2027. A partir de 2028 debemos convertirnos en verdaderos competidores y luego, a partir de 2030, luchar por el campeonato”, explicó Gernot Dollner, el CEO de Audi.

Audi compró Sauber y lanzó su carrera en la Fórmula 1 en el año en que la categoría desarrolla un radical cambio en el reglamento técnico y de motores Audi Communications Motorsport - Audi Revolut F1® Team

No es una casualidad la nueva fábrica en Bicester, que es un apoyo para el desarrollo de la unidad de potencia que tiene su sede en Neuburg. La elección de levantar una planta en Inglaterra es estratégica: facilita la contratación de ingenieros, porque a excepción de Ferrari, todas las escuderías ofrecen bases de operaciones en el Reino Unido.

“Para convertirse en un equipo ganador en el futuro, ser un fabricante que opera en dos lugares puede añadir dificultad, pero tener el control del chasis como de la unidad de potencia es una ventaja competitiva y técnica. Para Audi no se trata de participar, sino de ganar. Aceptamos la complejidad porque hay ambiciones muy claras”, señala Binotto.

Here's a first look at Audi on track in Barcelona 👋#F1 pic.twitter.com/VVhJWvAAL9 — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

El comienzo de la aventura no es nuevo, aunque en los dos últimos años Audi empujó para cerrar las negociaciones. “Analizamos lo que se necesitaba para ganar en la F.1, pero necesitábamos un proyecto más ambicioso del que teníamos y decidimos comprar Sauber antes de lo previsto. Con esa decisión pusimos decididamente en marcha el proyecto”, resalta Dollner.

Para los alemanes, ser el primer auto en salir a la pista resulta una declaración de avidez que enmarca el programa: el 9 de enero, el R26 giró 50 kilómetros en Barcelona y el shakedown privado fue un mensaje también hacia adentro: la fecha estaba estipulada hacía 18 meses y ni el doble accidente que protagonizó Bortoleto en San Pablo retrasó la tarea, a pesar de que en Hinwil tuvieron que frenar la producción de piezas para el R26 y fabricar elementos para el modelo C45 de Sauber para las carreras de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

El modelo R26 con el que se estrena Audi en la Fórmula 1, flanqueado por el director de operaciones y director técnico, Mattia Biinotto, los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg y el director de equipo, Jonathan Weathley Ebrahim Noroozi - AP

“Un proyecto fantástico, con mucho por construir y crecer”, aventura Binotto, cabeza del garaje de Ferrari entre 2019 y 2022, aunque su trabajo en Maranello se desarrolló desde 1995. Audi recopiló las primeras referencias en Barcelona y ahora, después de analizar datos, cotejar los valores que arrojaba el túnel de viento y ajustar los fallos en la unidad de potencia, saldrá en Bahréin a confirmar su potencial.

La marca de los cuatro anillos conoce la gloria en el automovilismo deportivo, porque ganó en todas las categorías: Rally Mundial, DTM, Fórmula E, Mundial de Resistencia y también en carreras tradicionales como las 24 Horas de Le Mans y el Rally Dakar... Le falta algo gigante, la F.1.