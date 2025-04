Bombazo en el automovilismo: renunció el vicepresidente de la FIA y largó acusaciones contra Mohammed Ben Sulayem

En medio de tensiones en la Federación Internacional del Automóvil (FIA), renunció Robert Reid, el vicepresidente del organismo rector de series de carreras de autos como la Fórmula 1. La decisión, que fue comunicada a través de un comunicado compartido en redes sociales, se da en un contexto de críticas hacia la presidencia de Mohammed Ben Sulayem.

“Tras una profunda reflexión, he tomado la difícil decisión de dimitir como vicepresidente de deporte de la FIA”, expresó Reid, quien luego lanzó cuestionamientos hacia el presidente sin mencionarlo: “Asumí este cargo para contribuir a una mayor transparencia, una gobernanza más sólida y un liderazgo más colaborativo. Con el tiempo, estos principios se han ido dejando de lado cada vez más y, de buena fe, ya no puedo seguir formando parte de un sistema que ya no los refleja”.

Además, sostuvo: “Renunciar no fue fácil, sin embargo, quedarme habría significado comprometer mis convicciones. Se trata de principios, no de política. El automovilismo merece un liderazgo basado en la integridad, la responsabilidad y el respeto por los procesos. Ese es el estándar mínimo que todos deberíamos esperar y exigir".

La renuncia del excampeón mundial de Rally implica otra muestra de descontento con la dirección Sulayem a cargo de la FIA, cuyo mandato ha visto una ruptura con los pilotos de F1 y la salida o reemplazo de numerosos altos funcionarios. La federación está bajo la lupa por decisiones cuestionadas del presidente, como suspender a los deportistas que profesen repetidamente o hagan declaraciones políticas.

Robert Reid dimitió como vicepresidente de deporte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA)

Durante una conferencia de prensa de la FIA del año pasado, el campeón de Fórmula 1, Max Verstappen, mantuvo sus respuestas al mínimo después de ser sancionado. A su vez, los pilotos del campeonato mundial de Rally el mes pasado boicotearon entrevistas para protestar por una multa impuesta a un corredor que usó una palabra obscena en una conversación con periodistas.

Además, Reid no es la única persona que protestó contra las enérgicas medidas de Sulayem. El representante británico David Richards dijo el miércoles que estaba buscando una reunión con Ben Sulayem. Richards alegó que fue excluido de una reunión del consejo mundial de deportes de motor de la FIA por negarse a firmar un documento que llamó una “orden de silencio” que prohibiría la discusión pública de temas clave.

Mohammed Ben Sulayem

Tras la renuncia, la federación le agradeció a Reid su “contribución” al desarrollo del automovilismo y respondió a su comunicado: “La FIA dispone de políticas de gobernanza de empresa excepcionalmente rigurosas que guían las operaciones y garantizan el respeto de nuestras reglas, prácticas y procesos”.

La noticia impacta en la Fórmula 1 porque la FIA es una de las dos entidades que se encargan del funcionamiento de la competición. Por un lado, Liberty Media es una empresa estadounidense que se ocupa de la promoción, mientras que la federación es la entidad fiscalizadora en lo deportivo.

Con información de AFP y AP.

LA NACION