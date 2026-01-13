Calendario de la F1 para 2026: días y horarios de todas las carreras de la temporada

El cronograma de la Fórmula 1 2026 ya está definido. Y la temporada llega con varios cambios significativos que modificarán por completo el rendimiento de cada uno de los 11 equipos, ya que para este año se suma Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez como pilotos principales. La actividad oficial iniciará el fin de semana del 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo en el Circuito de Albert Park de Melbourne.

El argentino Franco Colapinto afrontará su tercera temporada en la máxima categoría del automovilismo internacional, aunque será la primera desde la fecha 1, ya que en las anteriores se sumó con el Campeonato Mundial en curso. Será uno de los dos pilotos titulares de Alpine y volverá a compartir equipo con el francés Pierre Gasly, al igual que en 2025.

Franco Colapinto y Pierre Gasly serán compañeros de Alpine en la temporada 2026, al igual que en 2025 getty images - Formula 1

Se correrán 24 fechas, con un solo cambio con respecto al año pasado: el Gran Premio de Madrid reemplazará al histórico GP de Emilia-Romagna, que dejará de formar parte del calendario. “Es una noticia que conocíamos y que, comprensiblemente, genera preguntas, tristeza y amargura, porque en los últimos años nuestro territorio ha demostrado su capacidad para acoger un evento extraordinario con cifras récord”, aseguraron desde el Ayuntamiento de Imola y la Región de Emilia-Romagna.

Lo más llamativo, sin embargo, es que se estrenará un nuevo reglamento técnico. Con esto, los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne)

GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái)

GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka)

GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir)

GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah)

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens)

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal)

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo)

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló)

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg)

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone)

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps)

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest)

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort)

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid)

El circuito semicallejero de F1 de Madrid, que debutará en el Campeonato Mundial en este 2026

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú)

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin)

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos)

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026