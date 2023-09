escuchar

No es sencillo en la elite del deporte soportar determinadas presiones. Las exigencias cada vez son más importantes y en la Fórmula 1 todos son muy celosos con los rendimientos de cada uno de los pilotos de las escuderías top. Y cuando se trata de Red Bull, la lupa todavía es más grande. En los últimas semanas mucho se especuló con la continuidad de Sergio “Checo” Pérez en el equipo y se mencionaron varios aspirantes a ocupar la butaca para 2024. Si bien los directivos de Milton Keynes nunca hablaron sobre querer reemplazar al mexicano, sí manifestaron que debía corregir algunos detalles. Toda esa vorágine, más el rendimiento aplastante de su compañero Max Verstappen, pareció volverse una mochila bastante pesada de soportar para Checo, que c ontó que tuvo que recurrir a un coach mental para recuperar la alegría .

La temporada 2023 no está siendo fácil para Checo Pérez. El mexicano empezó el año muy bien, ganando dos de las cuatro primeras citas y eso elevó sus expectativas, pero el ritmo de Verstappen se volvió frenético y muy complejo de sostener. Por eso la diferencia entre los dos pilotos de Red Bull es de 177 puntos.

En el Gran Premio de Miami, Checo tuvo la oportunidad de quedarse con la pole en la clasificación, necesitaba ganar y no fue así. D esde ese momento reconoció, en una charla con el periódico neerlandés De Limburger, que advirtió cómo su desempeño y confianza con el RB19 empezaban a decaer . Incluso, comenzó a quedar atrapado en una situación en la que no era capaz de meterse en Q3.

Sergio "Checo" Pérez no pudo frenar en la curva 3 y terminó en la leca en su primera vuelta lanzada en Australia; largó último. @F1

“Cuando empezó la temporada, el coche me iba perfecto. Pero los coches evolucionan durante el año. Después de Miami, las cosas fueron cuesta abajo. Tenía un monoplaza diferente que ya no me iba tan bien . Luego no pude entrar en la Q3 varias veces, por lo que mi confianza decayó. Como resultado, la conducción también fue mucho peor”, explicó Checo Pérez.

La situación se tornó cada vez más incierta, no podía dominar su vehículo y los continuos rumores sobre su futuro lo ponían muy inquieto. Por eso, Checo decidió que lo mejor era recurrir a la ayuda de un profesional de la salud mental para intentar recuperar su confianza. “ Cuando estás pasando por momentos tan difíciles en tu trabajo, es difícil estar alegre en tu casa con tu esposa y tus hijos. Así que contraté a un entrenador mental porque mi familia se merecía otra cosa. Se merecía tener a ese padre alegre en casa. Junto con mi entrenador, trabajé para convertirme en la mejor versión de mí mismo en casa, pero también como piloto ”, contó el mexicano.

Sergio "Checo" Pérez perdió el control del Red Bull y la clasificación en Mónaco se le terminó temprano; largó último en la carrera.

En el circuito de Suzuka, el fin de semana anterior, pasaron tan sólo ocho vueltas cuando el mexicano tuvo que retirar su coche después de un choque con Kevin Magnussen, lo que impidió continuar. Quedó fuera y volvió al final para cumplir con una penalidad. Aún así, Checo Pérez parece haber recuperado las buenas sensaciones: “ He vuelto a encontrar la positividad. Ahora tengo 33 años, pero sigo aprendiendo todos los días . En la pista, pero ciertamente también fuera de ella. En parte, por eso nunca me cansaré de la Fórmula 1. Es realmente sorprendente lo que este deporte todavía me ofrece”. Checo fue fundamental en la carrera de Abu Dhabi 2021, donde se concretó la primera coronación de Verstappen, y a ese recuerdo se aferra para tomar impulso en medio de las dudas.

Este trabajo que está realizando con un entrenador mental, como lo definió el propio piloto mexicano, parece que fue altamente efectivo para él y ya mira hacia el futuro: “Mi confianza en mí mismo volvió cuando me di cuenta de que había ganado carreras por mi cuenta a principios de este año. Me atrevo a decir que ahora estoy de nuevo al 100%. Y también tengo de nuevo la convicción de que puedo tener una oportunidad de pelear por el título el año que viene ”.

Los pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen, izquierda, y el mexicano Sergio "Checo" Pérez (AP Foto/Kamran Jebreili, Pool)

Tiene claro que su permanencia en Red Bull siempre va de la mano de sus resultados. Por eso, quiere defender los 33 puntos de ventaja que tiene Lewis Hamilton cuando faltan seis carreras para el final de la temporada. Checo Pérez se mostró agradecido y lanzó un mensaje para el 2024: “Estoy agradecido con Red Bull por darme la oportunidad de correr para un equipo top. Después de todo, soy un piloto que no vino de su propia academia. Sería fantástico si pudiera terminar mi carrera aquí ”.

LA NACION