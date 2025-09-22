Christian Horner dejó oficialmente el equipo Red Bull de Fórmula 1 tras un acuerdo millonario

El exjefe y CEO del equipo Red Bull de Fórmula 1, Christian Horner, dejó oficialmente la escudería luego de alcanzar un acuerdo de desvinculación que se mantiene en forma confidencial, aunque según los medios británicos, la liquidación del contrato se realizó por 80 millones de libras esterlinas, unos 108 millones de dólares.

Un comunicado de Red Bull publicado en la página web de la escudería anunció, finalmente, la marcha formal del directivo de 51 años, pero no mencionó las condiciones económicas. Horner, uno de los directores de equipo más exitoso del automovilismo, fue destituido de su cargo por la empresa austriaca de bebidas energéticas el 9 de julio pasado, tras 20 años al frente de la escudería.

Max Verstappen y Christian Horner no tendrían una buena relación Vincent Thian - AP

El británico, que fue reemplazado por el francés Laurent Mekies, seguía siendo técnicamente un empleado de Red Bull a pesar de haber sido liberado de sus obligaciones operativas con el equipo.

Los periódicos británicos Daily Mail y Times informaron que Horner se marchó con una indemnización de 80 millones de libras -menos de lo que habría recibido si hubiera cumplido su contrato hasta 2030- y que estaría en condiciones de volver a la F1 el año que viene. Los mismos medios indicaron que Horner, que fue absuelto de las acusaciones de mala conducta por parte de una empleada de Red Bull, podría tomar una participación en otro equipo si se produce su regreso.

“Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido como equipo, batiendo récords y alcanzando metas que nadie creía posibles, y siempre llevaré eso conmigo”, dijo Horner en el comunicado. No hubo comentarios inmediatos sobre sus planes de futuro.

El francés Laurent Mekies reemplazó a Horner en Red Bull Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Red Bull ganó las dos últimas carreras, incluida la de este domingo en Azerbaiyán, con el tetracampeón del mundo Max Verstappen dominando desde la pole position.

En su momento, la salida de Horner se vinculó con un caso de comportamiento inapropiado por el que fue denunciado, conocido como ‘sexgate’, con una empleada del equipo. Ese episodio ya había dejado afectada su posición e imagen dentro de la estructura. Por esa presentación que hizo su compañera de trabajo en febrero de 2024, la situación de Horner empezó a tambalearse. El británico negó esta denuncia desde el principio y fue desestimada una apelación.

Además, Horner no tenía la mejor relación con Verstappen, en parte por los encontronazos habituales con el también expiloto y padre de “Mad Max”, Jos Verstappen.

Christian Horner junto con el italiano Flavio Briatore, ejecutivo de Alpine, la escudería en la que corre Franco Colapinto Mark Thompson - Getty Images Europe

Oliver Mintzlaff, CEO de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, apuntó en el comunicado: “Queremos agradecer a Christian por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su incansable compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador, ha sido fundamental para establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1”.

La conclusión del vínculo ahora permitirá que Horner evalúe sus opciones de futuro en la Fórmula 1 para 2026. Recientemente, Horner fue vinculado a una posible adquisición del equipo Alpine, aunque Francois Provost, próximo CEO de Renault (empresa matriz de Alpine), desmintió las versiones.