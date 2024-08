Colapinto habló tras sus prácticas en un Fórmula 1: “Estoy feliz por mi primer día”

Escuchar

El paddock se pobló de curiosos y de admiradores. Todos persiguiendo al chico de moda, con los celulares listos para una selfie. También firmó autógrafos Franco Colapinto, luego del primer día de sus 21 años de vida como piloto oficial de Fórmula 1. Había concluido su labor el doble jornada de prácticas y se lo notaba exhausto. Pasó caminando y mientras se secaba el rostro con una toalla, ingresó para relajarse después de la exigente tarea en el circuito de Monza. Por allí estaban su papá, Aníbal, y su psicólogo, Gustavo Ruiz, especialista en deportista de alta competencia. Luego, ya hidratado y con la mente un poco más fresca, el pilarense afrontó los micrófonos de la prensa con su habitual talante extrovertido, animado y verborrágico.

Franco Colapinto recorre el circuito con el Williams número 43 Luca Bruno - AP

Hasta bromeó con el periodista que lo inquirió sobre si había hecho un buen trabajo: “No sé [se ríe]. Decilo vos...”. Hasta que se rindió ante la expectativa: “Estoy feliz”, afirmó sin atisbo de dudas. En las dos prácticas, el argentino terminó decimoséptimo y cumplió con lo esperado: casi no tuvo errores de manejo (apenas un pequeño despiste sin consecuencias en el primer capítulo) y quedó cerca -menos de dos décimas- de su compañero de equipo, el inglés Alex Albon.

“Me falta un poco de confianza. En esas curvas rápidas hay que ver un poco el límite de la goma. Tiene una ventana muy chiquita, es una curva muy fina que hay que entender, es un poco lo que me está costando”, marcó el deportista en diálogo con ESPN. Y agregó: “Después el resto bien, obviamente positivo. Estoy muy contento”.

Las declaraciones de Colapinto

En tanto, marcó que en la FP2 hizo “un saltito”, ya que en FP1 su objetivo fue “entender cómo iba el auto” y que trató de “no correr riesgos”. “Me cuestan un poco los long-runs, la goma es muy sentible a la temperatura y es un poco lo que me pasó en F2, ahora es más sensible a la temperatura. Me costaba entender a la mañana en qué parte de la curva empujar y en qué parte no”, insistió.

“Muy contento de estar acá. Lo disfruté mucho. Vamos por mañana, seguiré progresando y disfrutando, estoy muy feliz con el equipo y con el auto”, dijo luego.

Al ser consultado por su estado físico, Colapinto mencionó varias veces la problemática del calor en Monza. “Es de las carreras más fáciles físicamente, no era mi preocupación. En cambio, Qatar y Singapur van a ser un poco más duras. Acá lo más duro es el calor, hace mucho calor arriba del auto, estuve transpirando mucho, no me acostumbré todavía al cosito [se refiere al adminículo para hidratarse]”, sostuvo.

Colapinto se mostró a la altura de lo esperado Clive Rose - Getty Images Europe

Luego de 23 años, el país volverá a tener un representante en la Fórmula 1. Colapinto, de 21 años, conducirá un Williams en el Gran Premio de Monza, el primero de los nueve que afrontará hasta que termine la temporada. La llegada del joven a Fórmula 1 se dio luego de que la escudería decidiera interrumpir el contrato con el estadounidense Logan Sargeant tras el brutal accidente que protagonizó en la última carrera en Países Bajos. Así, Colapinto se convirtió en el 49° piloto de Gran Premio de Williams Racing, y el segundo argentino en conducir para el equipo británico, después de Carlos Reutemann.

Este sábado 31 tendrá su primera prueba de fuego: luego de la tercera sesión de prácticas, que empezarán a las 7.30, vendrá la clasificación a partir de las 11 de la mañana. La carrera se correrá el domingo 1 de septiembre a partir de las 10.

Así fue la jornada

