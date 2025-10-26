Cómo fue la carrera de Franco Colapinto: cuando estaba a punto de pasar otra vez a Gasly, el Virtual Safety Car salvó al francés

“Nada puede salir peor que ayer”, había declarado Franco Colapinto después de la floja tarea de Alpine en la clasificación del GP de México. Y, sobre esa base, lo que construyó durante la carrera fue meritorio.

El pilarense largó desde el puesto 20° de la grilla, detrás de todos. Y entonces, con un auto falto de potencia se las tuvo que ingeniar para aprovechar cada situación a su favor para progresar.

Entonces, el primer impulso de produjo cuando Liam Lawson tuvo un desperfecto en su trompa que lo obligó a entrar a boxes, en donde demoró muchísimo y finalmente no volvió a la pista.

Lance Stroll lo dejó sin pista a Franco Colapinto lo que hace que toque el pasto y tropee#F1 #Formula1 #MexicoGP pic.twitter.com/CGHs1TGPBs — Grip🏎️ (@GRIPZIF1) October 26, 2025

Colapinto se mantuvo en esa posición, en la cual luchó e intercaló posiciones con Fernando Alonso e incluso con Nico Hulkenberg, quien terminó abandonando en la vuelta 34.

Precisamente en ese giro, Franco acechó a su compañero de equipo Pierre Gasly hasta que terminó por pasarlo en el mismo instante en el que el francés cambió neumáticos y no tuvo otra alternativa que mirar desde atrás al argentino.

El abandono de Alonso dejó al pilarense en el puesto 16, en una carrera donde lo más importante fue mantenerse en carrera y tener bien clara la estrategia, para no sumarse al listado de corredores que culminaron su actuación antes de tiempo.

Colapinto acechó a Gasly, pero al francés lo salvó el Virtual Safety Car CARL DE SOUZA - AFP

Recién en la vuelta 50 Colapinto ingresó a boxes a cambiar sus neumáticos duros por los blandos. En esa acción Gasly lo pasó, pero el argentino le achicó tiempos muy rápido y el final de la carrera fue casi un calco al ocurrido siete días antes en el GP de las Américas.

A diferencia de lo ocurrido en Austin, en esta ocasión no hubo ninguna orden de equipo en relación a respetar o no las posiciones de ambos pilotos.

Sin embargo, cuando a cuatro vueltas de la bandera a cuadros todo estaba dado para otro sobrepaso, dos hechos detuvieron al pilarense. Por un lado, en el espejo retrovisor aparecieron Bearman y Piastri -que luchaban por el 4° y 5° lugar- a toda velocidad, y la bandera azul lo obligó a pisar el freno y dejarlos pasar sin obstruirlos.

Colapinto fue 16º en el GP de México 2025 Rudy Carezzevoli - Getty Images South America

Por el otro, en la vuelta 69 se produjo un incidente que dejó afuera a Carlos Sainz, lo que obligó a la organización a anunciar el Virtual Safety Car, lo que impide justamente que un auto pase a otro.

Cuando esa medida de seguridad terminó, apenas quedaban metros para el final. Y aunque Colapinto siguió apretando el acelerador y apareció cada vez más grande en el espejo retrovisor de Gasly, finalmente el francés terminó adelante por apenas 0.296 milésimas.

El último puesto resulta injusto para Franco en relación a lo que se vio en las vueltas finales, en las que en condiciones normales seguramente podría haber superado otra vez a su compañero.

Sin embargo, en un circuito complicado y en una carrera que tuvo cuatro abandonos, no deja de ser positivo para él haberla terminado, más allá de las limitaciones conocidas del Alpine A525.

La palabra de Colapinto tras la carrera

Después de la carrera, Colapinto habló con los medios y se explayó sobre su actuación. En relación a la estrategia se mostró irónico: “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip, sin adherirme. Después con las blandas anduve bien, pero ya era muy tarde, así que nada, una carrera sin mucho ritmo y muy larga. Nosotros como equipo no teníamos ritmo ahí y nos costó mucho”.

En relación a la próxima cita, el Gran Premio de Brasil, que se correrá el 9 e noviembre en San Pablo, el pilarense pronosticó: “Brasil es es el Gran Premio de casa, así que (estoy) contento. Obvio que va a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá, y disfrutarlo con todos ellos. Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado. Lo bueno es que peor que hoy no se puede ir, así que de acá para arriba. Ojalá que mejoremos un poco. Se merecen un buen resultado, así que ojalá podamos darles algo lindo”.

Luego, volvió a enfocarse en la estrategia de neumáticos del equipo, otra vez con ironía: “Llevamos las (gomas) duras hasta el infinito. Queríamos ver hasta dónde aguantaban, ja. La verdad que que nos costó como equipo y este finde la verdad es que fue duro, pero bueno, hay que estar mejor para la próxima”.

Sobre el leve incidente con Lance Stroll, en el que el piloto de Aston Martin lo dejó sin lugar en la pista durante las primeras vueltas, dijo: “Me tiró al pasto, y nada. Es que no mira los espejos nunca Stroll. No sé para dónde mira cuando ve los espejos. Hice un trompo, pero me recuperé rápido. La goma es dura, andaba patinando mucho. Después mejoré con las blandas, pero ya era tarde”.