Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Singapur de la Fórmula 1 2025

“Vamos con una estrategia un poco loca”, manifestó Franco Colapinto en la previa al Gran Premio de Singapur, que correspondió a la fecha 18 de la Fórmula y se desarrolló este domingo en el circuito callejero de Marina Bay. Esa estrategia, justamente, fue lo que le impidió terminar más adelante del 16° puesto a pesar del gran trabajo que hizo sobre la pista con su Alpine y no pudo darle al equipo sus primeros puntos de la temporada 2025.

El argentino clasificó 18°, pero largó dos lugares más adelante porque fueron descalificados los pilotos de Williams Carlos Sainz y Alexander Albon por una irregularidad en el DRS de sus monoplaza. Y tuvo un inicio esperanzador. Al igual que hace un año atrás pero a bordo de un Williams, el pilarense tuvo un gran comienzo y ganó tres puestos que lo posicionaron para soñar con las unidades.

Colapinto, con buen ritmo con neumáticos blandos, se mantuvo 13° hasta que ingresó a los pits en la vuelta número 15. Fue, a la postre, su único ingreso y afrontó el resto de la competencia con medios en una decisión que lo terminó perjudicando en los últimos giros.

Aunque retornó a la pista en el puesto 18 y le costó sobrepasar rivales con un auto limitado, aprovechó las oportunidades que tuvo y fue dando pasos adelante cada vez que los otros vehículos también ingresaron a los boxes, algunos, incluso, en dos oportunidades. Así, volvió a ser 13° en la vuelta 50 y, a la siguiente, quedó 12° luego de que Sainz hizo su parada.

Franco Colapinto hizo una buena carrera, pero Alpine volvió a fallar en la estrategia y quedó lejos de los puntos Clive Mason - Getty Images AsiaPac

Lejos de Yuki Tsunoda (Red Bull), Colapinto se defendió bien de Gabriel Bortoletto (Kick Sauber), pero no pudo con Sainz, quien con neumáticos blandos recuperó varias posiciones desde atrás. La ausencia de un Safety Car le impidió a Alpine que Colapinto reingrese a los pits para cambiar otra vez los neumátivos y ello fue determinante porque se quedó sin argumentos para defender un valioso 13° lugar.

De ello se aprovecharon Albon primero y Liam Lawson (Racing Bulls) después. Ambos sobrepsaron al argentino en los últimos giros y lo dejaron 16°, en la misma ubicación en la que largó y en la que no mereció permanecer por lo que hizo a bordo de su monoplaza. Lo positivo para él, también, es que fue superior a su compañero Pierre Gasly, que cruzó la meta en el penúltimo puesto.

George Russell ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur Clive Rose - Formula 1 - Formula 1

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

El ganador fue, de punta a punta, George Russell (Mercedes). Le siguieron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). Con el cuarto lugar de Oscar Piastri, quien sigue liderando el torneo de pilotos, McLaren se consagró campeón de constructores a falta de seis jornadas para concluir el certamen. La escudería británica marcó una gran diferencia por sobre las demás con 12 victorias en 18 carreras.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 seguirá en dos semanas en Austin, Estados Unidos. Allí, Franco Colapinto disputará su GP número 13 con Alpine con, otra vez, el objetivo de sumar sus primeros puntos. Allí, en 2024 con Williams terminó décimo y obtuvo una unidad.