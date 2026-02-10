Cómo serán los ensayos en Bahrein y cuándo girará Franco Colapinto con el nuevo Alpine

El arranque de la temporada de Fórmula 1 está en su cuenta regresiva y desde este miércoles se levantará el telón para los test de los monoplazas en el Circuito Internacional de Bahrein, en Sakhir. Durante tres jornadas las escuderías realizarán ensayos que deberán administrar, ya que deberán determinar cuándo cada piloto saldrá a la pista.

El reglamento de la FIA establece que los equipos están obligados a girar sólo con un monoplaza en los llamados TCC (test con coches actuales), por lo que las escuderías se ven obligadas a repartir sus jornadas entre sus dos pilotos. Hay equipos que prefieren repartir los tres días, sacando a un piloto por la mañana y al otro por la tarde.

No todas las escuderías aplicarán las mismas determinaciones en el reparto de días y horarios. En el caso de Alpine, este miércoles, por la mañana, mandará a la pista a Franco Colapinto y por la tarde a Pierre Gasly. El jueves saldrá a girar únicamente el francés y el argentino tomará la jornada completa del viernes.

La estrategia de Mercedes será diferente, porque en el primer día sacará a la pista por la mañana al piloto británico George Russell y por la tarde a Kimi Antonelli y las otras dos jornadas también las repartirá entre los dos pilotos, aunque alternando los horarios.

En Williams, el español Carlos Sainz realizará los ensayos el miércoles y el viernes por la mañana y el jueves lo hará por la tarde; mientras que su compañero Alex Albon tomará el resto de los turnos en los tres días. Para Audi, se repartirán los turnos entre Gabriel Bortoleto en las mañanas del miércoles y viernes y en la tarde del jueves, mientras que Nico Hulkenberg completará el resto de los turnos.

McLaren y Haas siguen la misma elección que Alpine. Por eso Oscar Piastri, con McLaren saldrá a la pista durante todo el miércoles, como Esteban Ocon con el Haas, antes de que el jueves sean Lando Norris y Oliver Bearman los que giren. La jornada del viernes la repartirán las dos escuderías entre sus pilotos.

El único equipo que no hará un reparto equitativo será Aston Martin, ya que en las pruebas en Barcelona, Lance Stroll sólo pudo dar 5 vueltas en el penúltimo día, mientras que Fernando Alonso dio 61 vueltas haciendo la mañana y la tarde del viernes. Por ello, en Bahrein, Stroll hará el miércoles y el viernes completos, y Alonso solo rodará el jueves.

Dentro del cronograma que difundieron las escuderías, los únicos cuatro equipos que no publicaron cómo realizarán el reparto de días y horarios fueron: Ferrari, Cadillac, Red Bull y Racing Bulls.