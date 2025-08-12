Un piloto cordobés murió tras accidentarse en el autódromo Parque Ciudad Río Cuarto mientras realizaba un entrenamiento con su vehículo monomarca. Este domingo, Claudio Segarra, que conducía un Fiat Palio, perdió el control del automóvil en el ingreso a la recta principal, hizo un trompo e impactó de frente contra el paredón que da a la sala técnica del circuito. Tras el choque, las actividades fueron suspendidas.

De acuerdo a los medios locales, la primera atención sanitaria al corredor se realizó en el autódromo y luego el hombre fue derivado de urgencia a un centro médico de la zona. El automovilista, que participaba de la quinta fecha del campeonato, estuvo internado en terapia intensiva algunas horas, pero falleció después debido a las graves lesiones sufridas.

La noticia provocó una profunda conmoción entre colegas, equipos y seguidores de la competencia. Horas después del suceso, el Turismo Pista San Luis emitió una notificación informando de lo sucedido: “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses“.

Conmoción en el automovilismo: murió un piloto del Turismo Pista durante un entrenamiento. Turismo Pista San Luis

Por su parte, Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (Capicor) también expresó su pesar frente al deceso del piloto. “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba”, destacó la organización.

La Justicia comenzó a intervenir en el hecho para hacer las averiguaciones pertinentes sobre las medidas de seguridad de la pista eran las adecuadas.