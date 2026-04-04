Cronograma de la Fórmula 1: cómo sigue la temporada 2026, tras el GP de Japón

La Fórmula 1 (F1) 2026 tendrá un mes de parate y retomará su actividad el fin de semana del 3 de mayo con el Gran Premio (GP) de Miami, que se llevará a cabo en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica. El receso es por los habituales fines de semana sin GPs más la cancelación de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente.

En suelo norteamericano, Franco Colapinto intentará mejorar lo hecho en Japón, donde finalizó en el 16° lugar, muy lejos de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que sumó seis puntos al terminar séptimo. Hasta el momento, el argentino tiene apenas una unidad en la tabla de posiciones de pilotos, conseguida en el GP de China, en el que fue 10°.

Franco Colapinto no tuvo un buen rendimiento en el GP de Japón y, nuevamente, se vio perjudicado por un Safety Car Eugene Hoshiko - AP

El Autódromo Internacional de Miami es un trazado semiurbano que combina rectas largas con sectores muy lentos y técnicos. El tramo más trabado, especialmente alrededor del Hard Rock Stadium, obliga a priorizar la tracción y permite recuperar la carga de la batería. La falta de grip y las altas temperaturas complejizan la gestión de los neumáticos y de la batería, en un circuito donde el equilibrio entre velocidad punta y la eficiencia energética será determinante.

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria con 4.630s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El GP de Miami se realizó apenas cuatro veces y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es el único que ganó la carrera en dos ocasiones, en 2022 y 2023. Los otros ganadores fueron Norris en 2024 y, lo dicho, Piastri en 2025.

Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Miami 2025 y buscará darle pelea a los Mercedes este año CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 74 puntos

George Russell (Mercedes): 63

Charles Leclerc (Ferrari): 49

Lewis Hamilton (Ferrari): 41

Lando Norris (McLaren): 25

Oscar Piastri (McLaren): 21

Oliver Bearman (Haas): 17

Pierre Gasly (Alpine): 15

Max Verstappen (Red Bull): 12

Liam Lawson (Racing Bulls): 10

Arvey Lindblad (Racing Bulls): Cuatro

Isack Hadjar (Red Bull): Cuatro

Carlos Sainz Jr. (Williams): Dos

Gabriel Bortoleto (Audi): Dos

Franco Colapinto (Alpine): 1

Esteban Ocon (Haas): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Alexander Albon (Williams): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Fernando Alonso (Aston Martin): 0

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes: 135 puntos.

Ferrari: 90.

McLaren: 96.

Haas: 18.

Alpine y Red Bull: 16.

Racing Bulls: 14.

Audi y Williams: Dos.

Cadillac: Cero.

Aston Martin: Cero.

Mercedes tiene el mejor auto de la Fórmula 1 2026 y lidera la tabla de posiciones de constructores GEOFF ROBINS - AFP

Ganadores del GP de Miami