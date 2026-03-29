Resultados del GP de Japón de la Fórmula 1 hoy

Se desarrolló este domingo en la madrugada de la Argentina el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, que correspondió a la tercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, en el que Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el triunfo por sobre Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) y es el nuevo líder de la tabla de posiciones de pilotos.

El italiano hizo la pole position en la clasificación del sábado y largó la carrera desde el primer lugar. Sin embargo, tuvo una pésima salida, muy lenta, lo sobrepasaron varios oponentes y quedó sexto antes de la primera curva. Lejos de amilanarse por el arranque, Antonelli tuvo resto para recuperarse y una cuota de suerte con un Safety Car. De esa manera y con un auto que es el de mejor funcionamiento de la actualidad consiguió su segunda alegría en fila

Antonelli superó en la clasificación general a su compañero George Russell -cuarto en territorio nipón- y se convirtió en el conductor más joven de la historia en dominar el certamen con 19 años. Acumula 72 puntos, nueve más que Russell. Tercero está Leclerc con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, fue 16° y no sumó, por lo que tiene un solo tanto de los 16 que acumula su equipo. Las otras 15 las logró Pierre Gasly, séptimo en Japón por lo que cosechó seis tantos.

Posiciones del GP de Japón de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes).

Oscar Piastri (McLaren).

Charles Leclerc (Ferrari).

George Russell (Mercedes).

Lando Norris (McLaren).

Lewis Hamilton (Ferrari).

Pierre Gasly (Alpine).

Max Verstappen (Red Bull).

Liam Lawson (Racing Bulls).

Esteban Ocon (Haas).

Nico Hülkenberg (Audi).

Isack Hadjar (Red Bull).

Gabriel Bortoleto (Audi).

Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Carlos Sainz Jr. (Williams).

Franco Colapinto (Alpine).

Sergio Pérez (Cadillac).

Fernando Alonso (Aston Martin).

Valtteri Bottas (Cadillac).

Alexander Albon (Williams).

Lance Stroll (Aston Martin).

Oliver Bearman (Haas).

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

La Fórmula, tras el GP de Japón, tiene un receso de más de un mes a raíz de que las carreras en Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, la siguiente jornada será el GP de Miami el fin de semana del domingo 3 de mayo, correspondiente a la sexta fecha del calendario.