Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Mónaco de la Fórmula 1 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 no cesa su marcha y, tras debutar con Alpine en el Gran Premio de Emilia-Romagna en el autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola, Franco Colapinto se prepara para competir el próximo fin de semana en el GP de Mónaco, correspondiente a la octava fecha del calendario.

La actividad en el mítico circuito callejero del Principado comenzará el viernes con los dos primeros entrenamientos y continuará el sábado con la última práctica y la clasificación, en la que los pilotos se ordenarán para la grilla de partida de la definición del domingo a las 10 (hora argentina). Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports y en la plataforma digital Disney+. Además, el canal deportivo se puede sintonizar en Flow, DGO y Telecnetro Play.

Cronograma del GP de Mónaco

Viernes 23 de mayo

8.30: Práctica 1 (Fox Sports y Disney+).

12: Práctica 2 (Fox Sports y Disney+).

Sábado 24 de mayo

7.30: Práctica 3 (Fox Sports y Disney+).

11: Clasificación (Fox Sports y Disney+).

Domingo 25 de mayo

10: Final (Fox Sports y Disney+).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Colapinto le agradeció a los hinchas que lo fueron a alentar en Italia

La escudería francesa de la que es parte el piloto argentino privilegió la participación de Jack Doohan en las seis primeras fechas y ante el andar irregular del australiano optó por el pilarense para ser compañero de Pierre Gasly desde el GP de Imola.

En su primera carrera como titular y la décima en total incluyendo las nueve que disputó en 2024 con Williams, el pilarense largó 16° -fue 15° en una accidentada clasificación, pero lo recargaron un puesto por una sanción- y llegó a estar octavo promediando la prueba, cuando todavía no había ingresado a boxes y sí lo habían hecho la mayoría de los autos que estaban por delante suyo. En gran parte de la competencia se mantuvo entre el 14° y 16° lugar y al momento en que se encontraba por delante de Gasly el equipo le ordenó que le ceda el 15° escalón para que el piloto francés avance -terminó 13°-.

“El objetivo era terminar. Aspiraba a eso porque es complicado sumar desde el lugar que largué. Fue positivo, cada vuelta que daba me sentía mucho mejor con el auto y me acercaba a Pierre (Gasly), que es la referencia del equipo”, expresó Colapinto luego de la carrera. Además, explicó que la estrategia del equipo fue “cambiando” porque el desarrollo de la competencia no favoreció a Alpine. Aun así, destacó que fue uno de los conductores que “más largo” fue con “la goma media” porque le “aguantó más”.

Además, dejó en claro que el auto que conduce es distinto al que tenía en Williams y que ello dificulta su adaptación: “Es un auto complicado de manejar, muy diferente al Williams que estaba acostumbrado. Como le pasó a otros pilotos que cambiaron de equipo y se quejaron de eso, yo también me puedo quejar. Las próximas carreras voy a estar más fino".

El ganador en Imola fue Max Verstappen (Red Bull) seguido de Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren. El neerlandés largó la final en el segundo lugar y en la primera vuelta superó al australiano con una gran maniobra en la curva de Tamburello. A partir de allí, dominó la carrera con una gran ventaja y defendió la ubicación en el epílogo cuando se le arrimaron todos los rivales por un Safety Car.

Así, logró su segunda victoria en el campeonato, sumó 25 unidades y se mantiene tercero en la general con 124, pero le descontó a los dos punteros que son Piastri con 146 -cosechó 15 tantos gracias al tercer lugar- y Norris con 133 -sumó 18 producto de su segundo puesto-.

En la tabla de constructores McLaren sigue arriba de todos con 279 puntos y Mercedes, como único escolta con 147 luego del séptimo lugar de George Russell y el abandono de Kimi Antonelli. Red Bulla acumula 131 unidades y Ferrari, 114, por el cuarto puesto de Lewis Hamilton y el sexto de Charles Leclerc. Alpine no sumó y permanece noveno con siete puntos.

Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025

GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).

GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

25 de mayo: GP de Mónaco.

1° de junio: GP de España en Montmeló.

15 de junio: GP de Canadá en Montreal.

29 de junio: GP de Austria en Spielberg.

6 de julio: GP de Gran Bretaña en Silverstone.

27 julio: GP de Bélgica en Spa-Francorchamps (sprint).

3 de agosto: GP de Hungría en Budapest.

31 de agosto: GP de Países Bajos en Zandvoort.

7 septiembre: GP de Italia en Monza.

21 septiembre: GP de Azerbaiyán en Bakú.

5 de octubre: GP de Singapur.

19 de octubre: GP de Estados Unidos en Austin (sprint).

26 octubre: GP de México en Ciudad de México.

9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).

22 de noviembre: GP de Las Vegas.

30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).

7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el Gran Premio de Imola Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine