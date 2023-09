escuchar

Son conocidas las dificultades que conlleva acceder al alto nivel de la Fórmula 1, y sobre todo la gran cantidad de dinero y patrocinadores que se requieren para ser competitivo entre las mejores escuderías. Por eso, se inició en X (ex-Twitter) una colecta millonaria con la intención de ayudar a Franco Colapinto, la joven promesa argentina de 20 años que corre en la F3, para que pueda acceder a la F2 en 2024. y soñar con un debut en la máxima categoría en un futuro cercano.

A través de la red social, Martín Migoya, el CEO de la reconocida empresa argentina Globant, respondió un emotivo video que había compartido Colapinto en el que, a través de imágenes, se veía su amor por el automovilismo a lo largo de su vida. Migoya dijo que estaba dispuesto a apoyar al joven piloto en términos económicos: “ Franco, me encantaría ayudar con Globant ”. Y arrobó al productor musical Gonzalo Julián Conde, más conocido por su nombre artístico, Bizarrap. “ ¿Te copás? ”, le preguntó.

uf @FranColapinto clavamos un “bzrp” en el casco? jajaja — bzrp (@bizarrap) September 9, 2023

Enseguida la propuesta se viralizó en la red social y llegó a oídos del DJ. “ Uf @FranColapinto ¿clavamos un “bzrp” en el casco? ”, respondió entre risas. A raíz de eso, como si de un “efecto Santi Maratea” se tratara, miles de usuarios comenzaron a replicar el cruce y apoyar la idea.

Yo creo que la FIA no va a tener problemas (?) https://t.co/fnRedqyXeq pic.twitter.com/wtql3rMWvB — jvst chames 🇦🇷 ⭐⭐⭐ (@alterchames) September 9, 2023

Franco Colapinto nació el 27 de mayo del año 2003 y desde 2018 compite en las divisiones inferiores de FIA. Ese año hizo su debut en categoría F4 y tras dos temporadas años saltó a F3.

Este año, corriendo en la escudería MP Motorsport planeaba coronarse campeón de la categoría, o por lo menos quedar en el podio de la temporada. Sin embargo, pese a algunas victorias destacadas en históricos circuitos, como Monza y Silverstone, quedó cuarto y las probabilidades de escalar a F2 son más pequeñas. Según sus propias palabras, se requiere un mínimo de dos millones de euros para conseguir una butaca en la principal categoría telonera de la Fórmula 1.

Con esto en mente, tanto Migoya como Bizarrap y miles de usuarios decidieron apoyar la idea de dar un impulso económico al corredor argentino para que el esfuerzo de la última temporada no fuera en vano y logre subir de categoría.

El piloto argentino ganó la carrera sprint de Italia el último fin de semana, en un templo de la velocidad: Monza. captura

En una reciente entrevista con la cadena ESPN, el piloto manifestó su preocupación por el tema. “Seguir en Fórmula 3 no sería positivo para mi carrera, pero si no queda ninguna opción y algún equipo de la categoría me quiere, será F3″, dijo sobre su futuro inmediato.

“Obviamente, el presupuesto de Fórmula 2 es elevado, y si bien es el objetivo, hay opciones que son viables. Claro que si no se encuentra el presupuesto habrá que ir a otro lugar. Está claro que alejaría un poco de la Fórmula 1, pero es lo que hay. Al final, la Fórmula 2 es muy, muy cara y si no contamos con el presupuesto y el apoyo será muy difícil seguir en Europa”, explicó Colapinto al mencionado medio.

Por último, detalló que ese presupuesto incluso aumenta año tras año. “Se encareció un poco. Todos los años suben la Fórmula 2 y la Fórmula 3, aunque no cambien los autos. Y bueno, es muy caro. La Fórmula 3 es cara, pero la F2 da un salto más grande todavía. Está complicado. Veremos qué se puede hacer”.

LA NACION