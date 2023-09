escuchar

Con un muy bonito gol de Esequiel Barco, cuya suplencia en la derrota ante Vélez despertó críticas hacia Martín Demichelis, River venció 1-0 a Universidad Católica (Chile), en un amistoso disputado en San Nicolás. La pausa por la fecha FIFA destinada a los seleccionados nacionales fue aprovechada por River para mover su amplio plantel en un partido que no tuvo la tensión ni la exigencia de un compromiso oficial, pero sí un entorno multitudinario por los hinchas que cubrieron gran parte de las 23.000 ubicaciones del estadio Único de San Nicolás.

Sin Franco Armani (selección argentina) ni el delantero Salomón Rondón (Venezuela), el arco fue ocupado por Ezequiel Centurión. Tampoco participó Santiago Simón, incorporado al Sub 23 que dirige Javier Mascherano y se prepara para el Preolímpico. Ausente Simón -su ubicación como lateral derecho en los últimos dos cotejos fue otra prueba fallida de Demichelis-, un par de jugadores recuperaron sus ubicaciones habituales: Marcelo Herrera, en la derecha, y Milton Casco, en la izquierda.

Barco, autor del gol de la victoria, lleva la pelota en el amistoso contra Universidad Católica

La ocasión permitió el debut de Sebastián Boselli, el zaguero central uruguayo de 19 años, campeón mundial Sub 20 hace unos meses, por quien River le pagó a Defensor Sporting 3,8 millones de dólares por 70% de la ficha. Ante un rival que inquietó poco -está noveno en el torneo chileno y presentó una formación con algunos juveniles a causa de las lesiones-, Boselli estuvo bien ubicado y mostró buen manejo de la pelota. Apunta a ser otra opción para el entrenador.

Matías Kranevitter y Enzo Pérez compartieron el eje central. En el segundo tiempo ingresó Bruno Zuculini, que no jugaba desde febrero a causa de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Tras el final del encuentro, el capitán Enzo Pérez fue consultado por el clima enrarecido que se instaló en el plantel entre los futbolistas y el cuerpo técnico luego de la derrota contra Vélez. En la mira quedó Demichelis, por supuestas filtraciones periodísticas con cuestionamientos a algunos integrantes de su plantel. “Sobre lo que pasó, lo hablo puertas adentro. Me enfocó en ayudar y que el equipo siga creciendo. Tenemos partidos muy importantes por delante. Fueron dos golpes muy duros (por las derrotas ante Argentinos y Vélez, y la eliminación en la Copa Libertadores), no los esperábamos. No arrancamos de la mejor manera en la Copa de la Liga”.

Demichelis, que en la cena de la Fundación River recibió un explícito apoyo del presidente Jorge Brito y de Enzo Francescoli, puso su mejor sonrisa para abordar el tema que lo tiene señalado: “Puertas adentro, en el River Camp, convivimos con una armonía que nos hace diferentes. Nada nos van a desestabilizar. Vamos a ir en búsqueda de lo que fuimos, tengo un grandísimo plantel para lograrlo. ¿Semana difícil? Se lo digo a mis más cercanos: no sé por dónde vienen las balas porque no leo, escucho ni miro. Me levantó feliz por ser el entrenador de River, algo que me tiene muy orgulloso. Trato de armar los mejores entrenamientos para exigir a los jugadores y ellos responden porque son muy competitivos. Los (jugadores) mayores son los primeros. Lo reflejan los números. Entre los que más minutos tienen están Armani, Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez. No tengo a los grandes para que manejen un vestuario, los tengo para usarlos porque son extremadamente competitivos. Cuento un detalle mínimo de la semana: hicimos un torneo de fútbol-tenis y el trío campeón fue el de Casco, Maidana y Enzo Pérez. Asín son ellos, dentro de esa exigencia, vamos a buscar nuestro mejor andar otra vez”.

Enzo Pérez, cuyo contrato vence en diciembre y deberá resolver cómo seguirá su carrera a los 37 años, mantuvo el misterio: “Estoy muy bien, enfocado en lo que debo hacer, acompañar al equipo en lo que me toque. Los dirigentes saben que voy a tomar una decisión en diciembre. Por el momento disfruto de llevar la camiseta de River”.

Demichelis aseguró sentirse “muy bien” para afrontar lo que viene. “Nos tenemos que hacer fuertes en los próximos dos partidos de local, contra Arsenal y Atlético Tucumán. Y ser pacientes, en la derrota y cuando se juega mal. Ya dije que contra Vélez fue nuestro peor partido. Hay que ocuparse y no preocuparse demasiado, desde la humildad para volver a ser lo que fuimos, corrigiendo, hablando y debatiendo. River fue diferente por ser dominante en la mayoría de los partidos, eso nos hizo diferentes del resto. Luego hubo lesionados, incorporaciones, debimos hacer modificaciones”.

Optimista, Demichelis en un momento miró más allá de los dos próximos encuentros, al referirse al que disputará de visitante ante Banfield, rival que fue el último al que venció River fuera del Monumental. Sobre la mala producción de su equipo como visitante, el entrenador expresó: “Sabemos que estamos en deuda de visitante. No hay excusas, debemos hacerlo muchísimo mejor. Este formato, con solo hinchas locales, indica que los locales son mucho más fuertes. San Lorenzo y Rosario Central tienen rachas muy buenas y largas como locales”.

Los 11 titulares para disputar el amistoso frente a la U. Católica. 💪🏼#VamosRiver ⚪❤️⚪ pic.twitter.com/YbeOXpFFo0 — River Plate (@RiverPlate) September 9, 2023

Durante el segundo tiempo ingresaron Zuculini, Colidio, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori, Echeverri, Palavecino y Suárez.

