De las críticas a los elogios: ahora Juan Pablo Montoya ponderó a Franco Colapinto como reemplazo de Jack Doohan

El nombre de Franco Colapinto sigue resonando con fuerza en el mundo de la Fórmula 1, y uno de los que más lo impulsa es el expiloto colombiano Juan Pablo Montoya. El bogotano, referente del automovilismo latinoamericano, volvió a manifestarse a favor de una oportunidad para el argentino en Alpine, donde actualmente es piloto de reserva. En su podcast con el diario AS, Montoya destacó la preparación y el talento del pilarense, que podría ocupar el lugar del australiano Jack Doohan si sus resultados no convencen en las próximas competencias.

“En Alpine hay patrocinadores de Colapinto que tienen fuerza, y yo creo que es muy bueno para Franco. Obviamente preferiría que le dieran la silla a Franco por encima de Paul (Aron)”, afirmó el colombiano, haciendo referencia al piloto estonio que también forma parte de la academia de Alpine.

La opinión de Montoya no es casual. El cafetero siguió de cerca la carrera de Colapinto, ya que el argentino fue rival de su hijo Sebastián Montoya en las categorías formativas como la Fórmula 3 y Fórmula 2. “Franco se la merece más. Ya estuvo aquí, ya mostró que puede clasificar bien, ya tiene velocidad... Sería otra cosa con más certeza de decisión”, agregó el ex piloto de Williams y McLaren.

La incertidumbre en Alpine gira en torno al futuro de Jack Doohan, quien se perfila para disputar cinco carreras con el equipo francés, pero su continuidad dependerá de los resultados que consiga en ese período.

Montoya remarcó que el australiano merece una oportunidad justa: ”Se lo merece y me parece que le tienen que dar una oportunidad ciento por ciento justa. Y si con una oportunidad justa no hace su trabajo, es entendible como a cualquier persona lo bajarían”.

Colapinto viene de debutar en la Fórmula 1 como piloto de pruebas con Williams durante la temporada 2023, donde sorprendió al sumar puntos en su segunda carrera y fue considerado una de las revelaciones del año. Sin embargo, ante la falta de un asiento titular, recaló en Alpine a través de una cesión por cinco años.

“La decisión parece ya tomada. Si hay alguien que se va a subir a esa silla, es Franco”, opinó Montoya sobre las chances de Colapinto en la escudería francesa.

La voz de Montoya no pasa inadvertida en la Fórmula 1. Con una trayectoria que incluye 94 Grandes Premios, 7 victorias y el recuerdo imborrable de su épico adelantamiento a Michael Schumacher en el GP de Brasil 2001, el colombiano es una referencia para los pilotos latinoamericanos que sueñan con llegar a la élite del automovilismo.

Aquellas críticas

Cabe recordar que el ex piloto de 49 años había sido muy crítico de Colapinto hace apenas cuatro meses, cuando en noviembre declaró: “Williams la tiene horrible, destruyeron tres autos”, en una entrevista con AS Colombia, en referencia a los choques de Alex Albon en la clasificación en la última fecha carrera en San Pablo, además del despiste e impacto de Colapinto en la clasificación y en la prueba principal.

“Colapinto se estrelló dos veces. Sé que los errores pueden pasar. Ahora Colapinto está en el amor de todo el mundo, pero se estrelló detrás del Pace Car (Safety Car)”, dijo Montoya. En las redes sociales atacaron al ex piloto colombiano y hasta le recordaron cuando él dio un trompo en el giro de reconocimiento en el Gran premio de Australia, con un McLaren. Uno de los usuarios recordó que se trató de un incidente “en la vuelta de formación y con la pista seca”.

Entonces, Montoya continuó: “Probablemente lo que estaba haciendo Colapinto es que quiso alcanzar el paquete (el pelotón) cuando ya no estaba el Safety Car (Auto de Seguridad). Y una de las cosas que pasan hoy es que las llantas intermedias ya no tienen tanta temperatura, ni las slicks (gomas para piso seco). Como estaba lloviendo duro, pisó un poco de un charco y cualquier cosa por exceso en lluvia con las llantas sin temperatura... Ese es el problema cuando los autos tienen tanta potencia y tienen tanto grip (adherencia en pista) que uno está bien, y de pronto, en un segundo, ya no lo estás, no es un poquito”.

En aquel momento había resultado extraña la crítica del colombiano, que supo correr con Williams y con McLaren y también sufrió accidentes, incluso con más experiencia que Colapinto. Ahora, en cambio, todo es puro elogio.

