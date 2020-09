Leonel Pernía fue superado por Franco Girolami en la largada, pero el cordobés de Isla Verde tuvo una falla mecánica y el tandilense ganó claramente la carrera clasificatoria de la segunda fecha de Súper TC2000, en Buenos Aires. Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Super TC2000

Al Súper TC2000 le falta lo principal en esta segunda fecha, la carrera final en el autódromo de Buenos Aires, y ya está lleno de novedades. Un piloto de un equipo importante se infectó de coronavirus, un corredor célebre protagonizó un choque, hubo otro capítulo de la puja entre las dos figuras principales del automovilismo local y ya hay un primer ganador en el fin de semana.

Este sábado se desarrolló la carrera clasificatoria, que ganó el campeón, Leonel Pernía, y que careció de Julián Santero, integrante de la poderosa escuadra Toyota Gazoo Racing, por un contagio de Covid-19. Además, Rubens Barrichello se llevó por delante a un compañero, Hernán Palazzo, y lo sacó de carrera, y se dio otro mano a mano entre Agustín Canapino y Matías Rossi, definido en las últimas curvas, aunque esta vez no por el triunfo.

El positivo asintomático de Santero, que se contagió por contactos cercanos y no concurrió al Oscar y Juan Gálvez este fin de semana, mantuvo al mendocino de Guaymallén en su domicilio. No obstante, se activó parte del protocolo sanitario para esta actividad: fue desinfectado el box de Toyota, se examinó a su equipo específico de trabajo (todo dio negativo) y sus mecánicos y asistentes dejaron el autódromo porteño.

El mendocino Julián Santero se infectó de coronavirus, pero está asintomático; no acudió al autódromo porteño y su equipo de trabajo se retiró del Gálvez. Fuente: LA NACION - Crédito: Twitter

En tanto, Facundo Ardusso, de Renault, fue el mejor en la prueba de clasificación del sábado por la mañana, pero en la carrera clasificatoria, por el sistema de ordenamiento de partida, salieron adelante sus compañeros Pernía y Matías Milla. En el río revuelto entre ambos en la salida, ganó el pescador Franco Girolami, que se puso al frente al superar a ambos Renault por el lado derecho antes de la primera curva. Pero su FIAT tuvo un problema de caja de cambios y fue retrasándose, hasta obligarlo a pasar por los boxes.

A pesar de la presencia de algunos charcos en la pista, por la extensa lluvia de la madrugada, Pernía ya no tuvo dificultades en la vanguardia. Ni siquiera cuando el resto quedó nuevamente cerca de él después de que interviniera el auto de seguridad: en la zona de la viborita, Barrichello impactó al Toyota de su compañero Palazzo y lo sacó del circuito, en un lugar donde había barro. El brasileño, de 48 años, había tenido un incidente la semana anterior (fue golpeado y quedó último en la clasificatoria), y ahora resultó 15º; es un comienzo de participación permanente en STC2000 áspero para el ex piloto de Ferrari en Fórmula 1. A su vez, retirar al Corolla del joven Palazzo (20 años) demandó un buen rato y quedaron pocos giros remanentes, al punto de que la competencia concluyó por tiempo (máximo de 25 minutos), sin completar sus 18 giros.

Tras perder la definición de la primera carrera final, el último domingo, esta vez Matías Rossi superó a Agustín Canapino en el desenlace, aunque por el sexto puesto. Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Super TC2000

Los suficientes, sin embargo, para que se viera lo más atractivo de la tarde luego de aquella buena largada de Girolami: la nueva pugna entre Canapino y Rossi resuelta en el mismísimo desenlace. El domingo pasado lo habían hecho de manera vibrante por el primer puesto de la carrera principal, que el piloto de Chevrolet le ganó al de Toyota a pesar de que parecía que perdería la vanguardia en la última curva. Esta vez la lucha fue más modesta, por el sexto lugar y el último punto de la clasificación, y se invirtió la llegada. Canapino atosigaba a Nicolás Moscardini, de Honda, y no sólo no logró superarlo sino que además perdió la posición contra Rossi en la definición. Los dos ex campeones suelen encontrarse en la pista y, sea por la ubicación que sea, siempre dan espectáculo.

Escoltaron a Pernía su compañero Milla y Juan Ángel Rosso (Honda); inmediatamente detrás llegaron Juan Manuel Silva (Honda), Moscardini (Honda), Rossi y, ya sin puntos, Canapino. De todos modos, el arrecifeño se mantiene primero en el certamen, con 28 unidades, una más que las que reúne su archirrival Rossi. Este domingo tendrá lugar la carrera final de esta segunda fecha, a las 11.37, sobre 35 vueltas (117,355 kilómetros) al circuito 9 del Gálvez o un tope de 50 minutos.

Agustín Canapino cedió ante su archirrival Rossi y no cosechó puntos en la carrera clasificatoria, pero sigue liderando el certamen; este domingo se hará la carrera final de la segunda fecha. Fuente: LA NACION - Crédito: Prensa Super TC2000

