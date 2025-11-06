Franco Colapinto en la Fórmula 1: día, horario, TV y cómo ver online el Gran Premio de Brasil

La fecha 21 del Gran Circo se disputará entre este viernes y el domingo en el circuito de Interlagos, donde el argentino buscará sumar sus primeros puntos
- 5 minutos de lectura'
Franco Colapinto (Alpine) se prepara para afrontar un Gran Premio de la Fórmula 1 muy especial como lo es el de Brasil en el circuito de Interlagos porque, al tratarse de la carrera más próxima a la Argentina, contará con el aliento de cientos de fanáticos de nuestro país.
La actividad comenzará el viernes con la única práctica del cronograma, especial a raíz de la carrera sprint del sábado. Posteriormente a la prueba abreviada, el argentino y los otros 19 pilotos clasificarán para la final del domingo a las 14 (hora argentina). Todas las instancias se transmitirán en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Cronograma del Gran Premio de Brasil
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 7 de noviembre
- 11.30: Práctica 1.
- 15.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 8 de noviembre
- 11: Carrera sprint.
- 15: Clasificación para la final.
Domingo 9 de noviembre
- 14: Final.
Our boys 🥰 pic.twitter.com/DW3mRxidWh— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 6, 2025
Más allá de las limitaciones que tiene su monoplaza, Colapinto, sobre quien se rumorea que próximamente será anunciado como piloto para la próxima temporada, buscará sumar unidades por primera vez en el certamen en un circuito donde en 2024, a bordo de un Williams, se accidentó y abandonó.
El dato positivo para él es que en esa misma carrera, los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly se ubicaron segundo y tercero, respectivamente, y le dieron a Alpine su último podio en la Fórmula 1. El antecedente, muy cercano, le permite ilusionarse al argentino, no con estar entre los tres primeros pero sí con hacerlo en el top 10.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°
- GP de Estados Unidos en Austin: 17°
- GP de México: 16°
El campeonato es el más parejo del último lustro, con tres pilotos en puja por el anhelado título: Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren) y el tetracampeón vigente, Max Verstappen (Red Bull). Con su victoria en el autódromo Hermanos Rodríguez del DF, el británico superó en la tabla de posiciones de pilotos a su compañero Piastri por un punto. Norris acumula 357 unidades y el australiano tiene 356. Verstappen continúa en el tercer lugar de la general con 321 unidades y, aunque todavía está algo lejos, descontó mucho en las últimas cuatro pruebas.
El torneo de constructores ya se definió tras el Gran Premio de Singapur con el título de McLaren. El equipo británico domina la tabla de posiciones con 713 puntos y su nuevo escolta es Ferrari con 356, una unidad más que Mercedes. Red Bull marcha cuarto con 346.
Calendario, ganadores y posiciones de la Fórmula 1 2025
- GP de Australia en Melbourne - Lando Norris (McLaren).
- GP de China en Shanghái - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Bahréin en Sakhir - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Arabia Saudita en Yedá - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Miami - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Mónaco - Lando Norris (McLaren).
- GP de España en Montmeló - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Canadá en Montreal - George Russell (Mercedes).
- GP de Austria en Spielberg - Lando Norris (McLaren).
- GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lando Norris (McLaren).
- GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Hungría en Budapest - Lando Norris (McLaren).
- GP de Países Bajos en Zandvoort - Oscar Piastri (McLaren).
- GP de Italia en Monza - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Azerbaiyán en Bakú - Max Verstappen (Red Bull).
- GP de Singapur - George Russell (Mercedes).
- GP de Estados Unidos en Austin: Max Verstappen (Red Bull).
- GP de México en Ciudad de México - Lando Norris (McLaren).
- 9 de noviembre: GP de Brasil en Interlagos (sprint).
- 22 de noviembre: GP de Las Vegas.
- 30 de noviembre: GP de Qatar en Lusail (sprint).
- 7 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
De tarde. Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
“Puede pasar cualquier cosa”. El inesperado resultado de Alpine en Interlagos el año pasado y la sed de revancha de Colapinto
Fuerza y coordinación. El entrenamiento de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Brasil de la F1
- 1
Horarios de las prácticas y el Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
- 2
Franco Colapinto: el recuerdo del inesperado resultado de Alpine en Interlagos en 2024 y la sed de revancha
- 3
Bernie Ecclestone reavivó la polémica en McLaren y acusó a la escudería de sabotear a Oscar Piastri
- 4
Horario del Gran Premio de Interlagos de la Fórmula 1 2025, con Franco Colapinto