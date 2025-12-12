Jack Doohan, excompañero de Colapinto, chocó por tercera vez en tres días en la misma curva de Suzuka

El australiano Jack Doohan chocó por tercer día consecutivo en la misma curva del circuito japonés de Suzuka. Ocurrió en el marco de las prácticas para la próxima temporada de la Super Formula: el ex compañero de Franco Colapinto en Alpine (al que el argentino reemplazó a partir de la séptima carrera de la temporada en Fórmula 1) se unió al equipo Kondo Racing, que usa motores Toyota, con miras a correr en esa escudería en 2026. El australiano terminó el día en el puesto 26 sobre 34 pilotos, y concluyó noveno entre los 14 novatos. El líder fue Ugo Ugochukwu, piloto de la academia de McLaren.

Lo más curioso de la seguidilla de incidentes de Doohan fue que los tres ocurrieron... ¡en la misma curva! Se trata de la Degner 2, una de las más características del circuito nipón. Allí se pegó el miércoles, el jueves y volvió a hacerlo este viernes. Por fortuna para el corredor oceánico, los tres impactos fueron a una velocidad relativamente baja, por lo que sólo hubo que lamentar daños mecánicos.

Según reportó el portal Motorsport, Doohan no compareció ante los medios en el circuito japonés debido a sus compromisos con el equipo Alpine, con el que todavía tiene contrato y para el que corrió los primeros seis grandes premios de Fórmula 1 de esta temporada. El portal especializado en automovilismo informó que el máximo responsable de Kondo Racing, Nobuaki Adach, salió en defensa de Doohan más allá de la seguidilla de accidentes en la misma curva.

“Los dos pilotos, Luke [Browning] y Jack [Doohan] estuvieron muy bien. Simplemente ocurrió que Jack tuvo una serie de choques, pero es un piloto con mucho potencial. En esta época del año, Suzuka es muy difícil, y creo que será capaz de hacer los ajustes necesarios para que no le ocurra lo mismo la próxima vez”. Está previsto que la Super Fórmula vuelva a ensayar en el trazado nipón en el mes de febrero.

Jack Doohan se accidentó durante su primer día en la Súper Fórmula de Japón Autosport Web

El tercer accidente de Doohan en la misma curva ocurrió en la sesión matinal del tercer día de pruebas en Suzuka. Las condiciones climáticas eran inmejorables. Luego del incidente, el equipo Kondo pudo reparar el monoplaza para que el australiano saliera a la pista en la última media hora de la tanda de entrenamientos.

“Creo que hubiera sido desgarrador para él [si el último accidente hubiera interrumpido su prueba], así que hicimos todo lo posible para que volviera a la pista”, dijo Adachi, citado por Motorsport. Y agregó: “Queríamos que no se llevara una mala impresión, y de alguna manera lo logramos, lo cual me alegra”.

Sobre las perspectivas del equipo para 2026, Adachi agregó: “Dados nuestros resultados en las últimas temporadas, hemos llegado a la conclusión de que nuestros coches tienen algunos problemas. Los comentarios de Luke y Jack nos permitieron identificar algunas áreas de mejora, así que verificaremos esos puntos antes de la próxima prueba [en Suzuka] en febrero”.

Suzuka, un karma para Doohan

Si se tiene en cuenta el accidente que sufrió con el equipo Alpine en el circuito nipón, el piloto australiano encadenó cuatro incidentes en el trazado japonés a lo largo del año. En abril, y durante la segunda sesión de prácticas de cara al GP de Japón de Fórmula 1, Doohan se olvidó de apagar el DRS al entrar en la curva a más de 200 kilómetros por hora.

“Fue un accidente grave, algo que me tomó por sorpresa. Voy a aprender de ello. Sé que el equipo tiene mucho trabajo por hacer para reparar el auto”, dijo entonces. Oliver Oakes, director del equipo Alpine, opinó: “Estamos aliviados de ver que Jack ha salido ileso de su incidente en los entrenamientos libres 2 y contentos de ver que está bien después de los controles preventivos”. Y añadió: “Fue un error de juicio no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que aprender”.