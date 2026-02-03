LA NACION

Tras su despido de Alpine, Jack Doohan aseguró su continuidad en la Fórmula 1

Ocupará un lugar como piloto de reserva

Jack Doohan continuará en la Fórmula 1 como piloto de reserva de Haas (Photo by Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jack Doohan continuará en la Fórmula 1 como piloto de reserva de Haas (Photo by Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A menos de un mes de anunciarse su salida de la escudería Alpine, el australiano Jack Doohan fue confirmado como nuevo piloto de reserva de Haas para la temporada 2026. El joven de 23 años cumplió esa misma función en la escudería francesa en 2023 y 2024, antes de asegurarse un rol como titular para 2025 y debutar en la Fórmula 1 con el equipo de Enstone en la cita final de 2024, el Gran Premio de Abu Dhabi.

Doohan fue desplazado como piloto titular de Alpine después de seis grandes premios disputados en la temporada pasada y fue reemplazado por Franco Colapinto desde el Gran Premio de Emilia Romagna. El australiano se mantuvo como piloto de reserva de Alpine durante el resto del campeonato 2025 antes de anunciarse su desvinculación en enero último.

Desde que la escudería francesa anunciase su salida en redes sociales, se había especulado con la posibilidad de que Doohan siguiera vinculado a la Fórmula 1 con una oportunidad de ingresar a Haas, en particular porque a finales del año pasado el piloto australiano realizó pruebas en la Super Fórmula con Kondo Racing, equipo vinculado a Toyota, que a su vez ahora es patrocinador principal de Haas.

Sin embargo, Doohan no llegó a un acuerdo con Kondo Racing tras chocar tres veces durante sus pruebas en Suzuka en diciembre de 2025, pero sí consiguió cerrar un contrato con Haas para unirse a Ryo Hirakawa, como piloto de reserva del equipo.

“Estoy encantado de unirme a TGRHaas F1Team. Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa”, dijo Doohan.

Respecto del desembarco del australiano a Haas, Ayao Komatsu, director del equipo TGR Haas F1 Team, explicó: “Personalmente estoy muy entusiasmado de que Jack se una a nuestro equipo, teniendo en cuenta la solidez de su currículum deportivo y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en la Fórmula 1”.

Y agregó: “La dedicación que se requiere para mantenerse afilado y preparado para correr, al mismo tiempo que se aprende cómo funciona el equipo y demás, es un desafío para cualquier piloto, especialmente para alguien que claramente sigue con muchas ganas de volver a competir a este nivel. He disfrutado conocer a Jack y esperamos darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus aportes”.

Haas no precisó si el piloto australiano participará en sesiones oficiales de pruebas en la temporada 2026, como sí ocurrió con Ryo Hirakawa, también piloto de reserva, que realizó varios ensayos de entrenamientos libres uno (FP1) durante 2025.

