Jack Doohan fue despedido por Alpine: del accidente en Japón a perder el asiento ante Colapinto y salir de la Fórmula 1

Con la finalización del calendario de la Fórmula 2, en la que terminó en el tercer puesto del campeonato, hizo una elección: no correr en 2024 para ser el piloto de reserva de Alpine y aspirar a una butaca al año siguiente. En su mochila tenía dos pruebas libres en el auto de Fórmula 1 y el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi, con lo que juntaba kilómetros para que le aprobaran la superlicencia. Todo marchaba como lo había planificado.

Y hasta mejor: la escudería francesa anunció que no renovaría el contrato con Esteban Ocon y para acelerar procesos hizo debutar al novato en el circuito de Yas Marina en la última fecha del calendario 2024. Jack Doohan fue el elegido para acompañar a Pierre Gasly en la grilla, pero el sueño se derrumbó después de otros seis grandes premios, un par de accidentes y la sombra de Franco Colapinto, que desde que firmó apadrinado por Flavio Briatore resultó una amenaza.

Jack Doohan transita por el circuito de Miami, el último escenario en el que fue piloto titular de Alpine; en la carrera no llegó a dar una vuelta. CHANDAN KHANNA - AFP

Este martes, con un comunicado, Alpine informó que el australiano de 22 años era liberado de su función de piloto de reserva, concluyendo el vínculo entre la escudería de Enstone y Doohan. “BTW Alpine Formula One Team ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para que no continúe como piloto del equipo en la temporada 2026 de Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y le permite buscar otras oportunidades profesionales”, es el encabezado de la despedida a quien se convirtió en el primer miembro de la Alpine Academy en graduarse y lograr un asiento. “El equipo desea agradecer a Jack su compromiso y su profesionalidad durante los últimos cuatro años, tanto en la pista como fuera de ella, y le desea lo mejor para el futuro”, concluye la nota.

El comunicado de Alpine sobre la salida de Doohan

BWT Alpine Formula One Team confirms it has reached a mutual agreement with Jack Doohan to not continue his driving services with the team for the 2026 FIA Formula One World Championship season and allow him to pursue other career opportunities.



Jack became the first member of… pic.twitter.com/w4VJLjyQyt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 13, 2026

El futuro de Doohan estaría en la Súper Fórmula Japonesa bajo el paraguas de Kondo Racing, que utiliza motores Toyota. Y si su deseo es sumarse a la estructura de Toyota Gazoo Racing, el australiano se topará, como en Alpine, con un piloto albiceleste. El franco-argentino Sacha Fenetraz fue confirmado por la fábrica japonesa para integrar los programas de Súper Fórmula y Súper GT. En los monoplazas, Fenetraz continuará en TOM’S y su compañero será Sho Tsuboi, que el año pasado resultó el subcampeón; para el criado en Córdoba será la quinta temporada en la categoría, en la que fue subcampeón en 2022 y suma dos victorias y cuatro podios.

Doohan tras uno de los tres despistes que protagonizó en la misma curva del circuito de Suzuka con el auto de la Súper Fórmula Japonesa del equipo Kondo Racing.

La tierra del Sol Naciente no es un territorio de recuerdos agradables para Doohan. En diciembre pasado, en pruebas con Kondo Racing, se estrelló tres veces en la misma curva –la Degner 2– en Suzuka. La misma pista en la que en la segunda práctica del programa protagonizó uno de los accidentes más espectaculares de 2025 en la Fórmula 1. Una falla del piloto desencadenó el golpe que destrozó el auto. El entonces jefe de Alpine, Olive Oakes, afirmó: “Fue un error de juicio no cerrar el DRS en la curva 1. Es algo de lo que deberá aprender, y sé que Jack y el equipo estarán listos para mañana”.

Los accidentes de Jack Doohan en la Fórmula 1

De modo incomprensible, guiado por cómo accionaba en el simulador, Doohan no presionó el botón para cerrar el DRS, que habitualmente vuelve a su posición de manera automática cuando el piloto pisa el freno o levanta el pie del acelerador. Las características de la curva 1 de Suzuka invitan a comenzar a doblar antes de ejecutar alguna de esas dos acciones, pero el piloto debe desactivar el DRS manualmente. El auto entró en la curva con mucha menor carga aerodinámica y se descontroló la parte trasera.

El exdirector deportivo de Toro Rosso y Alpha Tauri -ahora Racing Bulls– Franz Tost fue lapidario con la maniobra en la cadena austríaca ORF. “Realmente no la entiendo. Al escuchar el sonido del motor es como si apenas hubiera levantado el pie del acelerador, y en esa curva, en especial en esa fase de la práctica, hay que frenar. No se puede entrar a esa velocidad. Pero no se ve ninguna desaceleración. Estoy totalmente desconcertado. Si fue un error de conducción, entonces fue uno muy grave”, juzgó quien fue también piloto y el primer jefe de equipo que tuvo Max Verstappen en la F. 1.

Los restos del Alpine de Jack Doohan tras el escalofriante accidente que protagonizó el australiano en las prácticas del Gran Premio de Japón, a raíz de un grave error de conducción. Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Doohan ocultó una lesión en la mano izquierda para ser parte del Gran Premio de Japón, en el que terminó 15º. “El viernes [día del accidente] me dolía un poco. El sábado me sentí peor y el domingo, aún peor. Diría que sentí dolor desde el principio de la carrera”, comentó el australiano, que en Suzuka no tomó parte de la primera práctica, porque condujo su auto el piloto local Rio Hirakawa; Colapinto no viajó a la cita japonesa.

Ésa fue la tercera fecha del año y Doohan tenía como antecedente un accidente en la primera vuelta en el estreno del calendario, en Australia. La fuerte lluvia resultó una valla insuperable para quien corría frente a su público. “En este deporte las cosas pasan muy rápido, como vimos, y la próxima carrera ya está casi encima [a la siguiente semana el Gran Circo corrió en China]. Fue una manera desafortunada de empezar, pero se aprende la lección. No busco excusas: cometí un error, lo acepto y espero recuperarme”, se alentó Doohan, pero la teoría no funcionó.

El australiano fue liberado por Alpine, escudería que lo tuvo entre los pilotos de su academia y lo hizo debutar en la Fórmula 1 en 2024. Hiro Komae� - AP�

Los accidentes no fueron un único lastre del joven piloto. Las penalizaciones lo aquejaron también desde la segunda carrera, con 10 segundos de castigo por haber hecho conducir fuera de la pista a Isack Hadjar (Racing Bulls), lo que lo hizo descender dos posiciones en el clasificador general en Shanghái. En Bahréin recibió una sanción de 5 segundos por haber cruzado los límites de la pista. Todas, situaciones que agigantaban la figura del suplente Colapinto. Los flojos rendimientos en los autódromos contrastaban con los aportes que desde la fábrica acercaba el argentino, que trabajaba en el simulador para descubrir soluciones para el A525.

“Nunca me sentí afectado. Este tema lleva tanto tiempo circulando que para cuando empezó la temporada, quizá ya era inmune a él”, manifestó Doohan en Miami, donde no completó un giro, y a los dos días el nombre de Colapinto para sucederlo en el Gran Premio de Emilia Romaña era un secreto a voces, al que solo le restaba la oficialización. “Este último capítulo es difícil de afrontar ya que, como piloto profesional, quiero correr”, aceptó la decisión, sabiendo que las cinco carreras que Alpine ofrecía a Colapinto eran apenas el inicio para que el pilarense completara la temporada.

Doohan y Pierre Gasly, la pareja de pilotos que inició la temporada 2025 en Alpine; el australiano fue reemplazado en la séptima fecha por Colapinto, que corrió en el resto del campeonato y es titular en 2026. Scott Barbour - AP

Doohan y Colapinto son los dos pilotos que no sumaron puntos en 2025, aunque la diferencia en la performance entre el australiano y el argentino resultó abismal. Por velocidad, porque logró equiparar y hasta vencer en algunas citas a Gasly y porque se repuso a la desventaja que resulta no ser parte de los tests de pretemporada, momentos en los que el equipo y el piloto ajustan el auto para que se adapte al manejo de quien es titular, el reemplazante fue claramente mejor que el reemplazado.

Ahora en Japón, Doohan intentará revertir la imagen. Posiblemente la Fórmula 1 no le ofrezca nuevas oportunidades, pero el automovilismo en general abre puertas para muchos pilotos a los que expulsó el Gran Circo.