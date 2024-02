escuchar

Christian Horner, jefe de equipo de la escudería de Fórmula 1 Red Bull, se sometió a una extensa jornada de declaración ante una comisión independiente por las acusaciones de “comportamiento inapropiado” de una empleada, sin que por el momento se conozca la decisión del equipo con su responsable principal.

Todo parece indicar, especulan las agencias internacionales, que la decisión se conocerá antes de la presentación del nuevo modelo que utilizarán el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez esta temporada, prevista para el próximo jueves. Esa ceremonia tradicional podría quedar ensombrecida por los hechos denunciados, cuya naturaleza no fue especificada.

La permanencia de Christian Horner al frente del equipo Red Bull de Fórmula 1 sigue en suspenso. Darron Cummings - POOL AP

La agencia británica Press Association y la BBC informaron que Red Bull todavía no ha tomado una decisión respecto a Horner, luego de ocho horas de audición llevada a cabo en un lugar no informado de la ciudad de Londres durante el viernes, comenta AFP.

De momento no ha trascendido ningún comentario de Red Bull Racing, ni de su casa matriz Red Bull GmBH, la compañía de bebidas energéticas, desde que el lunes se anunciara una investigación interna a raíz de las acusaciones lanzadas por una empleada contra Horner, que sí las desmintió categóricamente.

De 50 años, Horner es director de la escudería con sede en Milton Keynes (Reino Unido) desde su aparición en el ‘paddock’ de la Fórmula 1 en 2005. Con él al mando, el equipo austríaco ganó siete títulos de campeón del mundo de pilotos de la máxima categoría: cuatro seguidos con el alemán Sebastian Vettel (de 2010 a 2013) y tres consecutivos con Verstappen (de 2021 a 2023).

Christian Horner solamente rechazó todas las acusaciones en público, pero en privado fue sometido a una larga audición en Red Bull. Asanka Brendon Ratnayake - AP

Además, logró seis coronas mundiales de constructores (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023). Es más: Red Bull dominó de manera abrumadora la temporada pasada, al imponerse en 21 de los 22 grandes premios de la temporada.

Entre tanto hermetismo que envuelve al hecho se filtró que la denuncia a Horner obedece a fotografías íntimas que el inglés, casado con Geri Halliwell (ex integrante de Spice Girls) le habría enviado a una empleada con la que mantiene una estrecha relación laboral. La acusación fue tajantemente rechazada, según señaló De Telegraaf: “Niego completamente esas afirmaciones”, fue la escueta respuesta que recibió el diario neerlandés.

Christian Horner y su esposa Geri Halliwell, en los boxes de un gran premio de F1; era todo sonrisas por entonces... Getty Images

Algunos medios europeos, en particular Bild y Motorsport-Total, de Alemania, mencionan que detrás una probable caída de Horner estaría la mano de Jos Verstappen, el padre de Max. Una relación tirante y varios cortocircuitos en los últimos tiempos serían el combustible del ex piloto neerlandés para azuzar el escándalo, según el portal que es parte del conglomerado Motorsport Network. “El hecho de que la historia se haya filtrado en Países Bajos probablemente no sea una coincidencia... Entre bastidores de la Fórmula 1 se rumoreó que la relación personal entre Horner e Jos Verstappen está gravemente dañada”, apunta el artículo.

Jos y Max Verstappen: una charla entre padre e hijo en los boxes; en los medios alemanes apuntan al padre del tricampeón en el caso. Archivo

Los Verstappen construyeron una amistad con Helmut Marko, asesor de Red Bull y quien durante 2023 tuvo algunos roces con el jefe del equipo. Se trata de dos personalidades muy diferentes, cuyas observaciones no siempre se enfocan hacia el mismo rumbo y que pulsean por el máximo poder dentro de una estructura que suele mostrar al austríaco como el malo de la película en la toma de decisiones, en particular las relacionadas con los pilotos de la Academia.

Los ensayos de pretemporada se realizarán en Bahréin del 21 al 23 de febrero y la temporada se iniciará en el mismo Estado del Golfo el fin de semana siguiente, con la primera carrera de la temporada el 3 de marzo.

LA NACION