El dato técnico ilusiona a Colapinto y Alpine: Mercedes estaría un paso adelante en el desarrollo de los motores 2026

La Fórmula 1 se aproxima a un cambio reglamentario profundo y, como suele suceder en los momentos de transición tecnológica, la incertidumbre domina el paddock y todo lo que rodea a la máxima categoría del automovilismo internacional.

Sin embargo, en las últimas horas trascendió una información que encendió expectativas tanto en Alpine como en el entorno de Franco Colapinto, de cara a la temporada 2026.

Durante el Gran Premio de Qatar, Marcin Budkowski, ex director ejecutivo de Alpine y actual analista técnico en la transmisión polaca de F1 para Eleven Sports, reveló que Mercedes sería el proveedor de motores mejor posicionado en el desarrollo de las nuevas unidades de potencia que debutarán el año próximo.

“Escuché en los boxes que la situación entre los motoristas es muy dispar”, señaló Budkowski, quien conoce desde adentro la estructura de Alpine y el funcionamiento de la F1 moderna. Según explicó, varios fabricantes enfrentan retrasos técnicos de consideración, mientras que la casa alemana avanzaría sin sobresaltos hacia las pruebas clave.

El ingeniero detalló que Honda, proveedor exclusivo de Aston Martin desde 2026, arrastra demoras y “podría no llegar en tiempo y forma a los test de Barcelona”. Audi, que desembarcará en la Máxima a través de Sauber, también estaría por detrás del cronograma ideal. En el caso de Ferrari, Budkowski mencionó problemas con los materiales, especialmente en el desarrollo de los pistones, lo que obligó a rediseños sobre la marcha. Incluso Red Bull Powertrains, asociado a Ford desde 2026, no estaría exento de dificultades iniciales.

“El único proveedor que parece llegar sin grandes inconvenientes es Mercedes”, afirmó Budkowski, una frase que consigna el sitio especializado motorsport.com y no pasó inadvertida en el ambiente.

Las declaraciones generaron una rápida reacción desde Aston Martin, que negó categóricamente esa versión y expresó sorpresa por la información difundida por el ex directivo de Alpine. “Estamos atónitos por lo que Budkowski está diciendo”, señalaron desde el equipo británico en testimonios recogidos el medio especializado Grada 3.

Más allá de la desmentida, lo cierto es que este escenario refuerza una percepción que ya circula en el paddock. En agosto pasado, George Russell había dejado conceptos muy claros sobre el liderazgo histórico de Mercedes en materia de motores.

“Si miramos la última década, no recuerdo un período en el que Mercedes no tuviera el mejor motor en promedio”, sostuvo el piloto británico en declaraciones a Motorsport. Y agregó: “Incluso en la época de los V8, antes del cambio reglamentario, ya eran los más competitivos. Tengo mucha confianza en el trabajo que se hace en Brixworth”.

Russell también dejó una frase significativa para Alpine: “Sabemos que McLaren, Alpine y Williams usarán el mismo motor. Confiamos en tener un gran impulsor y un gran trabajo conjunto con Petronas, aunque eso por sí solo no lo es todo”.

La expectativa que despierta Mercedes impacta de lleno en Alpine, que desde 2026 abandonará los históricos motores Renault fabricados en Viry-Châtillon para convertirse en equipo cliente de la casa alemana, utilizando no solo el motor, sino también suspensión y transmisión.

Para Franco Colapinto, este cambio proyecta un horizonte muy distinto al del presente. El Alpine A525, uno de los autos más limitados de la temporada 2025, sufrió falencias en aerodinámica, potencia y confiabilidad mecánica, problemas que condicionaron seriamente el rendimiento del argentino en su año de estreno como piloto titular.

En ese contexto, la llegada del paquete técnico de Mercedes aparece como una oportunidad concreta de crecimiento deportivo. Mientras tanto, este miércoles se conocerán oficialmente los nombres de los pilotos que participarán en los test de postemporada en Abu Dhabi, programados para la próxima semana, una instancia clave para seguir evaluando el futuro inmediato del bonaerense.

La verdadera medida del nuevo orden llegará más adelante. En 2026, los autos serán más pequeños, los neumáticos tendrán nuevas dimensiones y los motores contarán con un reparto de potencia 50% híbrido y 50% eléctrico, un desafío mayúsculo para todos los equipos. Los primeros indicios reales surgirán en los test privados de Barcelona, del 26 al 30 de enero, luego en la pretemporada de Bahréin en febrero, antes del debut oficial en el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo.