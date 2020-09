El Dipy en el Top Race: el cantante vuelve a subirse a un auto de carrera

El Dipy anunció que se subirá a un auto de carreras de la categoría Top Race Crédito: Twitter

3 de septiembre de 2020

El Dipy anunció que volverá a subirse a un auto de carreras, en este caso en la categoría Top Race. El cantante de cumbia, que cobró una gran notoriedad por sus recientes declaraciones sobre la política y la actualidad de la Argentina, es un apasionado del automovilismo.

En medio de la cuarentena, David Martínez, según su DNI, vive un momento de alta exposición. A sus recurrentes cruces con artistas militantes del oficialismo y funcionarios del Frente de Todos, se le sumaron las menciones que le hicieron grandes figuras del PSG como Neymar y Ángel Di María.

A través de su cuenta de Twitter, El Dipy les comunicó a sus casi 250.000 seguidores que volverá a correr a bordo de un bólido de carreras. "Estoy en condiciones de dar esta noticia: apenas vuelva el automovilismo me voy a subir a un auto del Top Race. Quiero agradecerle a Alejandro Levy y a la familia Leguizamón por sumarme al equipo y a la categoría. Y a todos ustedes. Mil gracias", escribió.

Vale recordar que el cantautor de cumbia ya incursionó en el automovilismo, pero en otra categoría. En 2015 El Dipy se subió a un auto de la escudería JRT Racing para competir en la categoría Fiat ASM.

Los últimos cruces de El Dipy

En un video que tituló "El desclasado", El Dipy primero habló de su posición política. "Estoy sorprendidisimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza. Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos a Buenos Aires", manifestó. "Ahora que se enteraron que no soy ni peronista ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie".

Tras su enfrentamiento con Diego Brancatelli en el piso de Intratables (AméricaTV), el periodista Pablo Duggan se sumó a la discusión con duras publicaciones en Twitter contra el cantante de cumbia, en las que lo acusa de tener un "discurso fascista y antipolítico". El músico no tardó en responder: le recordó al periodista declaraciones de su pasado que se contradicen con su postura actual y donde también se expresaba contra la clase política.