El periodista criticó duramente al cantante de cumbia tras su cruce con Diego Brancatelli en Intratables. El Dipy no tardó en responder y se gestó una fuerte polémica en las redes sociales

El enfrentamiento entre El Dipy y Diego Brancatelli en el último programa de Intratables sigue dando que hablar en las redes sociales. El periodista Pablo Duggan se sumó a la discusión con duras publicaciones en Twitter contra el cantante de cumbia, en las que lo acusa de tener un "discurso fascista y antipolítico". El músico no tardó en responder: le recordó al periodista declaraciones de su pasado que se contradicen con su postura actual y donde también se expresaba contra la clase política.

En la noche del martes, en el ciclo que conduce Fabián Doman en América, David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, protagonizó un fuerte cruce verbal con el periodista Diego Brancatelli, básicamente en torno al rol de los políticos -en especial, los del oficialismo- en tiempos de pandemia de coronavirus.

El cantante se preguntó, entre otras cosas, por qué los funcionarios no reducen su sueldo como un gesto hacia las personas que están sufriendo económicamente y cuestionó a aquellos que "se aprovechan de la ignorancia de la gente humilde". El periodista y militante kirchnerista, en tanto, trató al artista de "ignorante, maleducado" y "desclasado".

Casi en el mismo tono que se vivió en el programa, Pablo Duggan se sumó al debate en la mañana del miércoles con un mensaje contra el cantante en las redes sociales. "Hacía tiempo que no escuchaba un discurso tan fascista, antipolítico y precario como el del Dipy", escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

"Da pena que se festeje su carencia de ideas. El Dipy pretende cancelar a los políticos con la pregunta desaforada: ¿vos te bajaste el sueldo? Triste", agregó Duggan.

Como era de esperar, El Dipy no se quedó callado al leer la crítica y decidió contestarle con un hilo en el que hilvana declaraciones de Duggan del pasado, que se contradicen con su postura actual en términos políticos.

La respuesta de El Dipy

"Hola, Pablito. ¡Qué lindo momento para estar vivo! Abro hilo...", comenzó el músico.

A continuación, publicó una serie de capturas de pantalla de antiguos tuits de Duggan, en los que también hablaba contra la clase política. "Solo los políticos y sindicalistas tienen choferes, porque no los pagan ellos. Se lo pagamos los giles", sostuvo en una oportunidad. "Argentina es un país único. Los sindicalistas y los políticos quieren ser empresarios. ¡Qué viva el capitalismo con plata ajena!", dijo en otro de los mensajes compartidos por El Dipy. En otras capturas, el cantante sumó citas en las que el periodista criticó a Néstor Kirchner, a Cristina y al kirchnerismo en general.

El artista, en los últimos días devenido en estrella mediática, no duda en responder a quienes lo critican recurriendo al archivo Crédito: elnueve

Pero el cruce no terminó ahí, porque Duggan volvió a manifestarse contra el artista y sus seguidores. "Atrás del Dipy trabaja el callcenter libertarado. Se les ven los hilos muchachos. Solo saben insultar. ¡Ni una idea!".

Continuando con las idas y vueltas, El Dipy recogió el guante y, retuiteando el mensaje del periodista, escribió: "Jajaja. Tengo un callcenter ahora gente. No sé cómo voy a pagar el alquiler este mes pero tengo callcenter", lanzó.

"Esto lo hago solo, capo. Con mi celular. No tengo un mango.No me pagan con sobres como a vos. Todavía estoy esperando que me contestes el hilo que te hice si te da la nafta", agregó en un nuevo hilo, en el que siguió defendiendo a sus seguidores -"laburantes y estudiantes de a pie"-, recordándole al periodista su pasado "macrista" y destacando el hecho de que se hizo peronista "en tres años".

"Nadie banca a un Gobierno gratis. Besis", concluyó el cantante de cumbia convertido en un referente social y en una estrella mediática que, como tal, no le escapa a las polémicas.