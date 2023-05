El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, en alerta: se anuncia otro fin de semana de lluvias

escuchar

La Fórmula 1 sigue atenta cada detalle. Ahí radica la diferencia en una competencia de altísima exigencia. Tras la suspensión del Gran Premio de Emilia Romagna, el último fin de semana, a consecuencia de los daños provocados por las inundaciones que asolaron al norte de Italia, se sigue muy atento a lo que pueda suceder en la cita de Mónaco, ya que se anuncian lluvias y hasta algunas tormentas eléctricas . La lupa está puesta principalmente para las sesiones clasificatorias del sábado próximo y para la jornada en la que se desarrollará la carrera.

Los equipos están expectantes con el clima. Es que todas las estrategias se modifican cuando el agua entra en escena. Si bien no hay pronósticos que amenacen con otra cancelación, Según el sitio especializados The Weather Channel, existe una “potencial irrupción de tormentas eléctricas” hasta el miércoles, sólo un día antes de que se abra el paddock para la actividad de F1.

Los mecánicos ayudaron a secar el trazado en la prueba en Mónaco en 2022 Christian Bruna - EPA

Según las previsiones, la amenaza será constante de las lluvias. Sin embargo, se cree que el Gran Premio de Mónaco podría empezar sin muchos problemas, ya que no se esperan precipitaciones importantes para la jornada del viernes durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. De cara al sábado y al domingo, las probabilidades de lluvias aumentan considerablemente, ya que para la sesión clasificatoria, en estos momentos, hay un 65% de posibilidad de precipitaciones, mientras que para la carrera ese porcentaje se reduce al 55% .

No es un detalle menor esta condición para Mónaco, ya que la temporada anterior, el trazado urbano de Montecarlo sufrió demasiado por el agua que cayó, tanto que los organizadores tuvieron que sacar la bandera roja que retrasó el inicio de la prueba durante más de una hora. Ante este escenario, los especialistas no descartan que el fin de semana próximo suceda lo mismo. Más allá de estas condiciones climáticas, no se espera una cancelación del GP de Mónaco.

Las escuderías recuperaron sus materiales

La suspensión del Gran Premio de Emilia-Romagna implicó muchas complicaciones, ya que por las inundaciones las escuderías no podían ingresar al Autódromo Enzo e Dino Ferrari a recuperar el material que habían montado para la prueba. Finalmente, lograron ese permiso hace unos días. Con la mejora del clima se desbloqueó el cierre del circuito de Imola y se pudo llevar a cabo el desmontaje.

Un hombre con un niño en brazos contempla la crecida del río Santerno, y en el fondo de ve el circuito Enzo e Dino Ferrari en Imola

Se esperaban grandes problemas para este trazado, pero la elevación en el nivel de agua del río Santerno sólo llegó a las zonas más bajas de la pista. El paddock y los boxes principales de los equipos no se vieron damnificados por las lluvias y esto facilitó la labor del personal de desmontaje .

Ante la premura del GP de Mónaco, se temía que lo sucedido en Imola tuviera impacto en la siguiente carrera, pero con la recuperación de todo el material del Gran Circo, así como su respectivo empaquetado y envío al Principado, permitió avanzar en la organización de la carrera del trazado callejero del Principado.

Por un momento se temía por la organización de la fecha del fin de semana próximo, ya que ante el estado de emergencia en suelo italiano por las tormentas muchas carreteras se encuentran cerradas y podían existir algunos retrasos en el traslado de materiales y herramientas de las escuderías de la F1.

LA NACION