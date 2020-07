Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2020 • 08:48

BUDAPEST (AFP).- Del Red Bull Ring al Hungaroring: tras dos primeras carreras en dos semanas en el trazado austríaco, la Fórmula 1 se desplaza este fin de semana a Hungría, a un circuito en el que Lewis Hamilton y Mercedes tienen la costumbre de brillar. Tras una entrada en pista hace quince días en Austria, sancionada con dos penalizaciones y solo una cuarta plaza, el británico se recuperó la semana siguiente con una cómoda pole position y una victoria en un circuito que está entre sus favoritos. En el Hungaroring de Budapest, es otra historia: desde su debut en 2007 (hace trece temporadas), el sextuple campeón del mundo se ha impuesto en siete ocasiones - un récord - y ha firmado seis poles. Solo Michael Schumacher lo ha hecho mejor, con siete poles, pero es otro récord de la leyenda alemana el que Mercedes busca este año: el de siete títulos mundiales.

Vencedor del primer gran premio de 2020 y segundo en el siguiente, su compañero finlandés Valtteri Bottas ocupa la primera plaza del campeonato, con seis puntos de ventaja, pero el paddock espera casi con unanimidad ver esta situación invertida tras la tercera fecha de la temporada, que volverá a ser disputada a puertas cerradsa debido a la pandemia de coronavirus. Se espera mucho de Max Verstappen, pero el holandés estimó al término de las dos primera carreras en Austria que su RedBull "no es simplemente lo suficientemente rápido" para batir a los Mercedes.

Sobre un trazado en el que tiene mucho protagonismo la aerodinámica más que la potencia del motor, ¿puede ser diferente el resultado? Fue aquí donde Verstappen logró su primera pole position en F-1 el año pasado, antes de ser batido en carrera por Hamilton en una buena jugada estratégicas.

Otra imagen fuerte del último Gran Premio de Estiria, menos gloriosa que el gran dominio de Hamilton, fue el choque en la primera vuelta entre los Ferrari de Charles Leclerc y Sebastian Vettel. Tras haber recibido las excusas de su joven compañero, el alemán aseguró que ambos son "lo suficientemente maduros" para dejar atrás el incidente. Aunque lo logren, la Scuderia no parece estar en su mejor momento, sobre todo en las calificaciones, ya que su SF1000 fue superado no solo por Mercedes y Red Bull, sino también por Racing Point, McLaren y Renault. Es indispensable para que la segunda plaza de Leclerc en un gran premio inaugural lleno de abandonos no sea excepcional.

La fatiga, por último, podría hacer la diferencia este fin de semana. No tanto la de los pilotos como la de los equipos, sin descanso desde hace tres semanas. El primer "triple header" (tres carreras en otras tantas semanas) de la historia de la F-1 en el verano boreal de 2018 había dejado al personal de las escuderías exhausto, pero eran otros tiempos. La temporada había comenzado unos meses antes y tuvieron que hacer frente a muchos kilómetros entre Francia, Austria y Gran Bretaña. Esta vez, el campeonato comenzó con más de tres meses de retraso debido al COVID-19 y 400 km separan solo al Red Bull Ring del Hungaroring.

En una temporada 2020 con un calendario que va sumando parches semana a semana, este será el primer "triple header". Después, habrá actividad consecutiva en agosto (dos Silverstone y Montmeló) y en los primeros días de septiembre (Bélgica, Monza y el GP de la Toscana).