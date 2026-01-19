LA NACION

Novak Djokovic escribió otra página histórica: llegó a los 100 triunfos en el Abierto de Australia y estableció un nuevo récord

El serbio es el primer tenista en llegar a esa marca en tres certámenes de Grand Slam

Novak Djokovic llegó a las 100 victorias en el Abierto de Australia (Photo by DAVID GRAY / AFP)
La leyenda de Novak Djokovic se agiganta a cada paso. Cuando parece que ya nada le queda por delante, las estadísticas lo elevan por encima de cualquier simple mortal en el mundo del tenis. En el Abierto de Australia se convirtió en el primer tenista de la historia en alcanzar las 100 victorias en tres torneos de Grand Slam, una marca que ya había alcanzado en Wimbledon (102) y Roland Garros (101).

En una temporada en la que cumplirá 39 años, Djokovic demostró que está más explosivo y ágil respecto de meses anteriores. Nole se impuso al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2 y selló su pase con solvencia a la segunda rueda, donde se enfrentará ante el italiano Francesco Maestrelli.

La victoria 100 en el primer Grand Slam del año lo dejó a dos triunfos de alcanzar a Roger Federer, que ganó este certamen en seis oportunidades, mientras Nole lo conquistó en 10 ocasiones y es el major que más veces obtuvo en su carrera. En total tiene 24 títulos grandes.

Cuando le consultaron acerca de si puede tomar dimensión de lo que está logrando, Djokovic comentó: “Sí y no. Sí, porque a veces ese pensamiento ha llegado a mi mente con mayor frecuencia, sobre todo en los últimos dos años de mi carrera, conforme el final está más cerca que el inicio. Eso hace que haya muchos pensamientos en tu mente... pero no, porque no me permito pasar demasiado tiempo con esos pensamientos, ya que siento que, mientras sea capaz de jugar al más alto nivel, no tengo tiempo para eso".

Y continuó: “La vida de un tenista es un viaje constante: cada semana tenés un nuevo desafío, y aunque ya no juegue tanto como antes, tu corazón va a mil por hora y siempre tienes una nueva meta en mente. Piensas en el siguiente torneo, la siguiente semana, cómo prepararte... así que no te permites a ti mismo reflexionar demasiado. Ojalá que cuando ponga mi raqueta a un lado y me esté tomando un cocktail en la playa sea capaz de reflexionar acerca de todo ello“, dijo con una sonrisa.

Y cuando le preguntaron acerca de la marca que había logrado con la victoria en el arranque del Abierto de Australia, explicó: “¿Qué puedo decir? Me gusta cómo suena. Una centena, suena bien estar en este tipo de números. Siempre doy lo mejor de mí, cada vez que salgo a la cancha. Hacer historia es una gran motivación, especialmente en los últimos cinco o diez años de mi carrera, una vez que me coloqué en un lugar en el que poder crear historia, eso me inspiró a mostrar mi mejor tenis.

Y agregó: “Tuve mucha fortuna, al principio de mi carrera, de toparme con gente que me guio y me enseñó a mirar al largo plazo, a no quemarme demasiado rápido, a cuidar mi cuerpo, mi mente y buscar tener una carrera lo más longeva posible. Me considero un privilegiado por poder seguir jugando a este nivel, es un sueño cumplido”.

Por último, el ex N° 1 también reflexionó sobre su nivel y su enfoque de cara al primer Grand Slam del año. “Siempre te sientes genial al principio del torneo. Veremos cómo progreso, pero mi actuación esta noche fue definitivamente genial. No puedo decir nada malo, saqué muy bien. Siempre es un desafío darle inicio a la competición de la mejor manera posible, ya que debes mandarle una señal no solo a ti mismo, sino también a tus principales rivales, a los que te están viendo jugar... ahora tengo un par de días sin partido, para recuperar mi cuerpo. Es muy importante, porque ahora mismo empleo cada hora de la que dispongo para que mi cuerpo esté listo de cara al siguiente desafío”.

