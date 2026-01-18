En qué canal pasan Boca vs. Olimpia por un amistoso de verano hoy

El equipo de Claudio Ubeda busca seguir puliendo detalles antes del estreno oficial en la temporada, programado para el próximo domingo en la Bombonera
Boca le baja el telón a los amistosos de verano. Este domingo desde las 21 (horario argentino), el xeneize se mide con Olimpia de Paraguay en San Nicolás y le pone punto final a los encuentros de preparación de cara a la temporada oficial que inicia el próximo domingo, cuando reciba en la Bombonera a Deportivo Riestra por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Tras igualar 0 a 0 con Millonarios de Colombia, también en su cancha y en una copa homenaje a Miguel Angel Russo, intentará atesorar la victoria ante el equipo guaraní.
En la Argentina, el encuentro no tiene televisación, pero se puede seguir en vivo por la plataforma de streaming Disney+ Premium, para la cual se requiere tener una suscripción activa.
El conjunto paraguayo disputó un compromiso frente a Colo Colo, que terminó con victoria del club chileno por 4 a 3 en los penales tras empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.
La última vez que Boca y Olimpia se vieron las caras fue el 9 de octubre de 2016, también por un amistoso denominado Copa Pachamama, en el que empataron 2 a 2 en el estadio 23 de agosto de Jujuy. Los goles del equipo argentino fueron convertidos por Darío Benedetto y Walter Bou, mientras que Julián Benítez y William Mendieta anotaron los tantos del Decano. El partido se suspendió a los 89′ por una pelea en el campo de juego.
Boca vs. Olimpia: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada
- Día: Domingo 18 de enero
- Hora: 21 (horario argentino)
- Estadio: Único de San Nicolás
- Árbitro: A confirmar
El estadio Único de San Nicolás es conocido para el xeneize, ya que allí disputó un amistoso en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó por 2 a 0 con goles de Miguel Merentiel y Adriano Martins en contra. El recinto bonaerense albergó recientemente el Trofeo de Campeones 2025 entre Estudiantes de La Plata y Platense, que coronó al Pincha luego de una victoria por 2 a 1.
Boca vs. Olimpia: cómo ver online
El amistoso de pretemporada está programado para este domingo a las 21 (horario argentino) en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Olimpia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.
