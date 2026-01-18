Una caravana de camellos definió el Rally Dakar: perjudicó a Ricky Brabec y le dio el título al argentino Luciano Benavides

La definición del Rally Dakar resultó una de las más apasionantes de los últimos años. El argentino Luciano Benavides se quedó con la corona en motos por una diferencia de dos segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec, y esa diferencia entre ambos se produjo por una situación muy particular que, en principio, parecía insignificante, pero terminó por resultar determinante a la hora de cerrar la competencia y definir al campeón.

En el trazado desde Al Henakiyah a Yanbu, Brabec quedó en el centro de la escena por ser el protagonista de un insólito contratiempo: cuando faltaban pocos kilómetros para terminar con la etapa y lideraba la tabla general, el estadounidense resignó segundos en su clasificador al quedar detrás de una manada de 80 camellos que le bloqueó el paso durante poco más de 700 metros. Este detalle, que primero resultó risueño, condenó a Brabec a no poder ganar el rally por tercera vez en su carrera.

Just an ordinary Friday afternoon cruise 🐫



After a blistering start to stage 12, Ricky Brabec found himself amongst a little bit of traffic..... 🚦 #Dakar2026 | January 3 - 17 | SBS & SBS On Demand 📺 pic.twitter.com/rfINNil5VR — SBS Sport (@SBSSportau) January 17, 2026

Ante esta situación tuvo de bajar la velocidad, pero no lo perjudicó para ganar la etapa del viernes último y para mantener una distancia de 3 minutos y 20 segundos sobre Benavides. “Los camellos estaban como locos en la carretera. No sabía qué hacer. Perdí tiempo porque estuve como 700 metros en primera”, dijo Brabec tras la carrera del viernes.

Y como pudo mantenerse arriba en la general, el estadounidense se tomó con humor el “atasco” con los camellos y en sus redes sociales había escrito: “La última gran etapa del rally de este año fue muy dura, con muchos cambios de terreno que la convirtieron en una etapa completa. Me lo pasé genial persiguiendo a los pilotos que iban delante y estoy contento de haber terminado el día con un buen resultado. Hoy hubo un poco de tráfico en la carretera, con algunos camellos ‘como participantes de última hora’ en el Dakar de este año, ja, ja, ja. ¡Listo para más mañana!“, publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Ese contratiempo con los camellos terminó por favorecer al argentino, porque en la jornada del sábado, en el último tramo, Brabec cometió un error en su navegación a siete kilómetros de la llegada, ya que tomó el camino equivocado y perdió el tiempo para que Benavides lo supere en el último sprint.

2 semanas de carrera, 7700 kilómetros y se define por 2 segundos!



Luciano Benavides 🇦🇷49H 00' 41''

Ricky Brabec +00H 00' 02''



El Dakar demostrando nuevamente porque es una de las categorías con mas prestigio pic.twitter.com/ASjSDa3rZB — GaslyArg 🇦🇷 (@GaslyArg) January 17, 2026

El argentino cruzó la meta en el segundo lugar de la etapa final, pero esa diferencia mínima le alcanzó para quedarse con el título. Brabec, tras cruzar la meta el sábado y se enteró que había perdido el título por dos segundos tras cometer un error de navegación en el tramo final, ya no estaba de tan buen humor: “Maldición... qué último día tan salvaje. Justo aquí, a unos pocos kilómetros de la llegada… No lo sé. Tomé el camino equivocado a la izquierda. El camino era corto y a la izquierda, así que giré a la izquierda. Eso me puso en una mala situación, y ya está. Me siento terriblemente mal. Luchamos duro toda la segunda semana y por dos segundos, es muy ajustado“, dijo Brabec ante los micrófonos de Motorsport.

Benavides también habló de la definición y comentó: “No lo puedo creer la verdad. Estaba todo casi perdido hasta el final. Faltaban tres kilómetros para la llegada y yo tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué, por más que ya casi Ricky estaba en la meta".