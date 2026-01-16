Franco Colapinto se sumó a la tendencia de compartir sus fotos de 2016 y enterneció a todos al mostrar cómo se veía

En las últimas semanas se hizo viral un trend en redes sociales que fue realizado por celebridades de todo el mundo. Se trata de compartir fotos del 2016, ya que este 2026 se cumplen ya 10 años desde todos los momentos vividos en aquella época. Fiel a su estilo, Franco Colapinto no pudo quedar afuera de la tendencia y publicó una galería de fotos de aquella época.

La publicación que hizo Franco Colapinto en su cuenta de Instagram

“¡2016! ¡Cuánto tiempoooo, qué vintage y cómo disfrutaba!! ¡Qué viejo estoy! 12 yo", escribió al pie de la publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales, con decenas de likes y comentarios. “Qué tierno, por favor”; “Cuánta historia en un pibe tan joven”; ¡Por un gran 2026!" y “Cuánto que recorriste para llegar hoy a dónde estás, es por eso que no te mereces menos... cumpliste el sueño de ese nene que dijo que quería llegar a la Fórmula 1 pero que todavía era muy chiquito... ¡Lo lograste Franco!“, fueron algunos de los mensajes más destacados que le dejaron sus fanáticos en la publicación.

Franco Colapinto junto a su papá en 2016 (Foto: Instagram @francocolapinto)

Franco Colapinto disfrutaba de andar en cuatriciclo en su casa en Pilar (Foto: Instagram @francocolapinto)

Por aquel entonces, el joven piloto tenía 12 años y ni en sus mejores sueños se imaginaba que sería parte de la Fórmula 1. Fue en ese período que Franco había comenzado a incursionar en el manejo de kartings y ganó el Campeonato Nacional Prejúnior de 2016. Además, ese mismo año comenzó a participar de torneos internacionales por primera vez, lo que hizo que comenzara a residir solo en el exterior.

Franco Colapinto comenzó a presentarse en torneos internacionales de karting (Foto: Instagram @francocolapinto)

Para 2018, ganó un evento de la disciplina de karts como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires junto a María García Puig y debutó en monoplazas en la Fórmula 4 Española con el equipo Drivex, que lo llevó a quedarse con el título de campeón en las cuatro competencias en las que se presentó. Así, paso a paso, cada vez se acercaba más rápido, sin saberlo, a su sueño de representar a la Argentina en la primera categoría del automovilismo mundial.

Franco Colapinto a los 12 años (Foto: Instagram @francocolapinto)

Algunas de las personas que decidió sumar en las fotos junto a él fueron su padre, su hermana, Martina, y sus entrenadores de aquel entonces, parte de su círculo íntimo y quienes más lo apoyaron en los momentos difíciles que debió atravesar. Pero la imagen que más llamó la atención fue en la que posó junto a Checo Pérez, actual piloto de la nueva escudería Cadillac Formula 1 Team, sin saber por entonces que compartiría grilla con él en su debut en la Fórmula 1 de 2024 y nuevamente este 2026.

Franco Colapinto con Checo Pérez en 2016

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto?

La Fórmula 1 se prepara para su 77.ª temporada, en la que Franco Colapinto será, por primera vez, el piloto titular de Alpine. El campeonato tendrá 24 fechas, en las que el joven argentino sueña con dar su mejor rendimiento y sentirse más a gusto con el monoplaza que promete.

La vuelta del pilarense a las pistas será el 6 de marzo en Melbourne, con el Gran Premio de Australia, y finalizará el 6 de diciembre en Abu Dhabi, ya que mantiene el esquema de cierre en Medio Oriente.