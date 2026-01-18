Jimena La Torre vaticinó cómo le irá este 2026 a Franco Colapinto

Jimena La Torre, reconocida astróloga y tarotista, compartió sus pronósticos para el año 2026 enfocándose en la vida del piloto Franco Colapinto. Sus visiones esotéricas sugieren un período donde la esfera sentimental y personal del deportista acapararía mayor protagonismo que sus logros estrictamente profesionales.

Según su lectura, la suma total de las fechas analizadas para el corredor de Alpine se traduce en el arcano número seis. Esta carta, explicó la especialista, se asocia directamente con el “enamoramiento, de pareja”, lo que delinearía un año de profundas interacciones afectivas.

“Esto es casamiento, chicos. Esto es estar con muchos amantes y llegar al fin de año con una propuesta de amor verdadera”, manifestó la tarotista en el programa La motosierra de Toti (Carnaval). Este pronóstico apunta a que el clímax del año para Colapinto podría ser una propuesta de matrimonio o el afianzamiento de una relación significativa. Si bien La Torre afirmó que “obviamente le va a ir bien porque es un deportista que sabe”, su enfoque en el arcano sentimental sugiere que, aunque su desempeño profesional será competente, los momentos más trascendentales del año se vivirán en el ámbito personal y afectivo.

En los últimos días, se lo vinculó a Franco Colapinto con la actriz Maia Reficco

Con respecto a su lado profesional, al consultarle si va a sumar puntos, La Torre confirmó que también se inscribe bajo la influencia de la carta seis. En su explicación, indicó que “un par de puntos se suman”. Paralelamente, Jimena La Torre se refirió a otra carta para Colapinto, denominada “Tronco de madera”. Esta figura es descrita como “tranquila” porque “no es una carta de acción”, algo que la vidente consideró “raro, porque él en realidad tiene que correr”.

Esta observación subraya la aparente dicotomía entre la esencia de la carta y la profesión del piloto, intrínsecamente ligada a la velocidad y la adrenalina. Sin embargo, la astróloga matizó que, a pesar de su naturaleza pasiva, la carta sí “habla de un futuro” y “de muchos lugares para que recorra”.

Franco Colapinto iniciará la temporada 2026 como piloto titular de Alpine FREDERIC J. BROWN - AFP

La presencia del Tronco de madera, en conjunción con la asignación del número ocho en la lectura, añade un matiz equilibrado al panorama. El número ocho, según la interpretación, es algo muy bueno, lo que compensa la aparente inacción de la carta. Esto sugiere un año de progreso constante y sostenido, y se manifiesta a través de numerosos viajes y la ampliación de horizontes, tanto en el ámbito profesional como en el personal. No obstante, este avance podría darse sin la efervescencia o los grandes triunfos deportivos. La contradicción entre la necesidad de “correr” y la naturaleza “tranquila” de la carta perfila un 2026 para Franco Colapinto más enfocado en la consolidación personal, la expansión geográfica y las relaciones, que en una serie ininterrumpida de victorias en las pistas.