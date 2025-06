El lamento de Lewis Hamilton: además de finalizar sexto, arrolló a una marmota durante una veloz recta en el GP de Canadá

🗣️ HAMILTON | Tras atropellar a una marmota



😔 "Sentí algo, pero estaba en la recta. Miré por los retrovisores y no vi nada. Me dicen ahora que era una marmota… estoy devastado."

🔹 "Amo a los animales, no se siente bien."



[#F1] [#CanadianGP]

pic.twitter.com/6jiyZaFUst