El padre de Doohan criticó a Alpine por el ingreso de Colapinto y la salida de su hijo

Franco Colapinto tuvo una jornada negativa este sábado en la Fórmula 1. Tras una clasificación en la que avanzó a la Q2, pero no pudo disputar porque estrelló su Alpine al final de la primera etapa de la qualy en Imola, donde este fin de semana se desarrolla el Gran Premio de Emilia Romagna.

Este domingo largará en la posición 16 el argentino, después de que se reconstruya el auto, en la carrera que tendrá en la pole al australiano Oscar Piastri (McLaren). Por no haber podido correr en la Q2 le hubiera correspondido largar en la posición 15. Pero una hora después de culminada la clasificación, se supo que había sido penalizado por salir a pista antes de la autorización oficial tras el accidente de Tsunoda (Red Bull), por lo que finalmente saldrá desde la posición 16. Pero una de las noticias del día la aportó Mick Doohan, padre de Jack, el piloto que perdió la butaca titular que tomó Colapinto en Alpine. Y también realizó una publicación polémica tras el accidente de Franco.

El posteo de Mick Doohan acerca del rendimiento de Gasly

En diálogo con el medio español DAZN, minutos antes de la clasificación, el australiano habló sobre cómo perdió su lugar Jack Doohan y criticó fuertemente la decisión que tomó la escudería. “Es algo decepcionante cómo se han desarrollado los acontecimientos, pero creo que lo ha hecho bien”, comenzó diciendo, molesto, con respecto a cómo observó lo que sucedió con Jack. Y siguió: “En clasificación, libres… ha estado bastante bien. De todas maneras, esto es la Fórmula 1 y parece que Alpine es un equipo de pilotos de pago”.

Con el ingreso de Franco Colapinto como compañero de Gasly, Jack Doohan pasó a ser piloto de reserva. “Jack es muy buen pibe. Es una lástima, la Fórmula 1 es muy dura, y nunca uno elige cuándo subirse”, agregó luego el padre de Doohan en diálogo con ESPN y siguió: “No estoy seguro si Jack tuvo una charla con él (con Colapinto), para ser honesto. No tengo idea. Él estuvo aquí para hacer otras cosas con el equipo. Estuvo en el simulador anoche y hoy nos vamos a Mónaco. Está en Alpine ahora y, honestamente, no sé con quién está hablando”. Jack Doohan no consiguió sumar puntos esta temporada.

Mick Doohan, sobre Alpine: "Parece que es un equipo de pilotos de pago"



No es la primera vez que el padre de Jack Doohan critica a Alpine por sacar a su hijo. A través de su Instagram, publicó una serie de imágenes comparativas para expresar su perspectiva, aunque dejando lugar a la interpretación. “Era la historia de otra persona. Yo solo la he reposteado”. Jack estuvo en seis carreras y luego Alpine decidió reemplazarlo.

Y después del choque de Colapinto, subió una publicación demostrando que sigue enojado. “Muy impresionante”, fue el mensaje sobre una foto en donde se ve el auto de Franco tras el choque. Y lo que más sorprendió fueron los emojis de las caritas cómicas... Luego eliminó el mensaje.

Colapinto estaba 14° en la carrera de este sábado, pero perdió el control del auto y chocó. El argentino se bajó del vehículo por sus medios, pidiendo perdón al equipo reiteradamente a través de la comunicación por radio, pero la imagen era decepcionante: la parte delantera del vehículo había quedado muy dañada. “Perdón”, dijo Colapinto luego de la carrera de clasificación. Y espera poder reparar el auto para tener revancha.

Ahora trabajarán a contrarreloj para poder reparar el auto para este domingo, pero -como se ve- el nombre de Franco sigue generando ruido en la Fórmula 1. Del lado de quienes lo alientan y apoyan y... también de quienes se sienten perjudicados por su nueva oportunidad.