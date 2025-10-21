La buena señal de Alpine a Colapinto, en medio de la tensión por su desobediencia al sobrepasar a Gasly en Austin

La decisión de Franco Colapinto de ignorar una orden de equipo en el GP de Estados Unidos y sobrepasar a su compañero Pierre Gasly generó un fuerte debate interno y derivó en una reunión importante en la escudería francesa de Fórmula 1.

Pero mientras se evalúan las consecuencias, los datos del cronómetro refuerzan el argumento de Colapinto: tenía mejor ritmo que Gasly. Y mientras todo el circo de la Fórmula 1 se enfoca en la próxima fecha, desde Alpine expusieron otra señal de apoyo al pilarense, al publicar este martes un video donde se lo ve a Franco recorriendo el GP de México en el simulador.

El GP de Estados Unidos, en Austin, no fue una carrera más para Colapinto y tampoco para Alpine. Lo que parecía una batalla menor en el fondo de la clasificación (el duelo por la 17ª posición) terminó desatando un conflicto interno inesperado que, en pocas horas, obligó a la escudería francesa a convocar una cumbre.

El origen del problema: Colapinto ignoró una orden directa desde boxes que le pedía mantener su posición detrás de Pierre Gasly y ejecutó un sobrepaso sobre su compañero de equipo en la primera curva del Circuito de las Américas.

La maniobra, limpia desde lo deportivo pero desafiante desde lo políticamente correcto, expuso públicamente una interna que Alpine intentaba disimular desde hace semanas: el piloto con el contrato más extenso y con el mejor auto es más lento que la joven promesa argentina.

Steve Nielsen, jefe del equipo, no ocultó el fastidio institucional: “Lo revisaremos internamente”, fue su mensaje tras la carrera. Y lo están haciendo. Según trascendió, Colapinto fue citado este martes a una reunión en Enstone para discutir formalmente la desobediencia. Ese cónclave será importante para lo que viene.

El cronómetro no miente: Colapinto tenía razón

En medio de esta situación, un dato le da la derecha al pilarense. En el tramo final de la carrera, cuando llegó la orden de Alpine para congelar las posiciones, Colapinto venía girando —en promedio— siete décimas más rápido que Gasly. El francés, que había sufrido una parada lenta en boxes, transitaba con neumáticos blandos degradados y tiempos irregulares. Y el argentino, en cambio, había logrado estabilizar su ritmo con un juego de neumáticos medios en mejores condiciones.

Los tiempos de vuelta, analizados vuelta por vuelta, expusieron que desde la vuelta 34 hasta la bandera a cuadros Colapinto recuperó progresivamente la diferencia hasta entrar en rango de ataque y concretar el sobrepaso, tal como él mismo explicó tras la carrera.

El like del hijo de Flavio Briatore al sobrepaso de Colapinto a Gasly

El caso incluso encontró eco en las redes y en el entorno interno de Alpine: Falco Nathan Briatore, hijo de Flavio Briatore y figura con influencia dentro del equipo, likeó un posteo que destacaba la maniobra del argentino, algo que no puede haber sido casual.

La gran pregunta que nadie respondió aún es por qué Alpine emitió una orden de equipo tan estricta cuando ambos autos peleaban por la 17ª y 18ª posición, lejos de los puntos y a dos vueltas del final.

En contextos así, la estrategia suele priorizar velocidad y menor pérdida de tiempo. Desde la perspectiva de Colapinto, adelantar a Gasly era también una forma de defenderse de Gabriel Bortoleto, que venía por detrás con neumáticos más nuevos. Desde la visión de boxes, en cambio, mantener posiciones era clave para evitar un roce innecesario entre compañeros y asegurar que ambos autos terminaran la carrera sin riesgos. Aunque también existía una tercera opción que no fue puesta sobre la mesa: consciente de que no podía sostener su ritmo, Gasly debió abrirse y dejar pasar a su compañero.

El mensaje de “mantener posiciones” fue interpretado por el argentino como innecesario e injusto. “Me tocó dar posiciones varias veces”, argumentó después, dejando entrever un trasfondo: no era la primera vez que Alpine le pedía que se sacrificara por el equipo. Y esta vez decidió no hacerlo.

Briatore confía en las condiciones de Colapinto

Ahora bien, ¿y si Flavio Briatore lo puso a prueba para ver hasta donde llegaba la paciencia de Franco y en qué momento se rebelaba? Esa es otra pregunta que solo el italiano sabe.

Por lo pronto, en lo deportivo el argentino se ganó una cuota extra de respeto en el paddock, al demostrar carácter, velocidad, rebeldía y poder de decisión.

El próximo capítulo será en el Gran Premio de México, un circuito de rectas largas y potencia exigida. Alpine sufrirá, otra vez, en el ritmo puro, pero tendrá mejores oportunidades en carrera que en clasificación.

“Es una gran pista, especialmente una gran atmósfera con todos los mexicanos y sudamericanos. Es una de mis carreras favoritas porque cuando estás corriendo podés escuchar el aliento de la gente”, compartió Franco en el video oficial del recorrido virtual por el circuito del próximo fin de semana. Y mientras seguía al mando del simulador agregó, expectante: “Espero que tengamos un buen fin de semana aquí. Podemos ganar algunos puntos. Vamos a ver”.

Franco Colapinto adelante a Pierre Gasly en el gran premio de Austin en Estados Unidos F1

Agenda del GP de México

Viernes 24/10

Práctica 1 | 15.30

Clasificación Sprint | 19.00

Sábado 25/10

Carrera Sprint | 14.30

Clasificación | 18.00

Domingo 26/10