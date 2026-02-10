El susto fuera de la pista que sacudió a Mercedes: Kimi Antonelli chocó con su auto y salió ileso

Los primeros compases de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvieron, para Mercedes, un episodio inesperado y ajeno a los circuitos. Andrea Kimi Antonelli, una de las grandes apuestas del equipo alemán para la nueva era reglamentaria, protagonizó un accidente de tránsito el fin de semana, cerca de su residencia en San Marino. El impacto generó preocupación inicial, aunque el propio equipo se encargó de llevar tranquilidad: el piloto italiano resultó completamente ileso y su presencia en las pruebas oficiales de pretemporada en Bahréin no corre riesgo.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, a pocos días del inicio de los ensayos en el Circuito Internacional de Sakhir, donde la F1 comenzará a tomar temperatura rumbo al debut del calendario, previsto para marzo, en Australia. Según confirmó Mercedes en un comunicado oficial, Antonelli estuvo involucrado en un siniestro vial sin terceros implicados. La policía acudió al lugar tras una llamada del propio piloto y constató que el único vehículo involucrado fue el suyo, que sufrió daños materiales.

“Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico el sábado por la noche cerca de su casa en San Marino. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso”, informó la escudería con sede en Brackley, que buscó despejar cualquier tipo de especulación en torno a la salud del joven de 19 años.

Antonelli posa con el auto exclusivo de Mercedes Captura web

De acuerdo con distintos reportes de la prensa italiana, el accidente se produjo en la autovía de Serravalle y el vehículo habría impactado contra una barrera de seguridad. La Gazzetta dello Sport señaló que el auto chocó contra un muro, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre la dinámica exacta del episodio. Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas del choque, que no dejó heridos.

El auto involucrado no pasó inadvertido. Antonelli circulaba en un Mercedes AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, una versión extremadamente exclusiva de la marca alemana, de la que solo se fabricaron 200 unidades en todo el mundo. Se trata de un superdeportivo que la propia Mercedes había destacado semanas atrás, cuando realizó la entrega oficial del modelo al piloto italiano antes de los test privados en Barcelona.

Kimi Antonelli, junto con Colapinto y otros pilotos antes de una carrera de 2025 Getty Images

Ese vehículo, pintado a mano con los colores de Petronas, cuenta con una configuración aerodinámica específica que reduce la sustentación y un sistema de refrigeración mejorado. Bajo el capó aloja un motor V8 biturbo de 4,0 litros, capaz de desarrollar 612 caballos de potencia, además de neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R y detalles exclusivos del paquete AMG Night II. Diversos informes estiman que su valor supera los 200.000 euros.

Más allá del impacto material, el episodio no alteró los planes deportivos del equipo. Antonelli viajó a Bahréin para incorporarse a los test de pretemporada, donde Mercedes definió un esquema de trabajo compartido entre sus dos pilotos. George Russell y el italiano se alternarán en pista durante los tres días de ensayos, una estrategia que también adoptaron otras escuderías de punta para acelerar la adaptación a los nuevos autos.

Antonelli ya fue visto paseando por el circuito de Sakhir en la previa de lo que serán los test de Mercedes.

#F1 Kimi Antonelli ya esta en el paddock de Bahrain para los Test



Luego de sufrir un accidente de transito por las calles de San Marino, pero salió ileso y no hubo otros vehículos involucrados.



El choque ocurrió con un exclusivo Mercedes AMG GT 63 PRO, que sí resultó dañado… pic.twitter.com/07Ynzs0USX — 🏁 Vivo F1 (@vivof1) February 10, 2026

El accidente se produjo en un momento particularmente sensible para Antonelli, que afronta su primera temporada completa como piloto titular en Fórmula 1 y carga con expectativas elevadas dentro y fuera del equipo. Considerado una de las mayores promesas del automovilismo europeo, con 19 años, el italiano viene de completar un intenso programa de pruebas y trabajo técnico, incluido el shakedown del nuevo Mercedes W17 en Barcelona, donde sumó kilómetros valiosos junto a Russell.

“Ha sido una buena prueba. Hemos tenido algunos problemas, pero no afectaron demasiado el programa. Completamos muchas vueltas y ese kilometraje es útil para aprender más sobre el auto y recopilar datos”, había señalado el piloto tras los ensayos previos, en declaraciones difundidas por el equipo.

La rápida difusión de la noticia del accidente tuvo que ver, además, con el creciente perfil mediático de Antonelli. En los últimos meses, el joven piloto fue distinguido como Embajador del Deporte Italiano en el Mundo para San Marino y recibió la medalla de plata al mérito deportivo en los San Marino Sport Awards 2026, reconocimientos que reforzaron su figura pública más allá del ámbito estrictamente deportivo.

Mientras la investigación policial sigue su curso para esclarecer las circunstancias del choque, en Mercedes el foco vuelve a estar puesto en la pista. El susto quedó atrás y el mensaje es claro: Antonelli está en condiciones físicas plenas y listo para afrontar una pretemporada clave, en la que comenzará a escribir, ahora sí dentro del auto de Fórmula 1, uno de los capítulos más esperados de su carrera.