El TC cerró un terrible fin de semana tras las fallas en la qualy: descalificaron a Santero y ganó Moscardini

El nuevo campeonato del Turismo Carretera tuvo su apertura este fin de semana en El Calafate, una fecha que terminó siendo opacada por los serios problemas que arrastró la organización previos a la carrera de este domingo. Esas fallas se potenciaron con un final inesperado, de película, que tenía a un ganador prácticamente previsible en la previa, pero en definitiva el festejo cambió de manos: Julián Santero debutaba en BMW con éxito; sin embargo, una falla técnica derivó en la victoria de Nicolás Moscardini, debutante absoluto con Ford. Así, el podio se alteró totalmente respecto al establecido en primera instancia.

El autódromo Ernesto “Quique” Freile tiene un trazado difícil que, con el correr de los años, comenzó a tener a Santero como uno de los grandes protagonistas. De hecho, fue el ganador de la primera carrera realizada en esa ciudad de Santa Cruz, en 2023, y terminó en la cuarta posición en las últimas dos ediciones, antes de la experiencia de este fin de semana. Era un claro favorito y lo lograría, esta vez con su nuevo equipo (los alemanes debutan en la categoría), pero primero vale la pena repasar las desprolijidades del sábado para describir una cronología impensada.

Hubo inconvenientes con la toma de tiempos durante la clasificación, la que lideró Moscardini entre 56 automóviles. Hasta los principales corredores padecieron las interrupciones que hubo en las tandas y la pérdida de las vueltas cronometradas: Mariano Werner, Mauricio Lambiris, Germán Todino y Valentín Aguirre, entre otros, hicieron sus respectivos reclamos ante los comisarios deportivos por las fallas en el sistema que, incluso, afectó a la gráfica informativa en la transmisión oficial.

La primera serie presentó una bandera roja que derivó en la consideración de sólo un período de seis minutos. Como consecuencia, el resto de las tandas redujeron 120 segundos el tiempo en pista. A eso hay que adherir que la detención de la primera requirió media hora para que todos pudieran tener la posibilidad de clasificarse.

A propósito, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) denunció un sabotaje de “mala intención” tras cambiar para este año la empresa proveedora de la toma de tiempos.

El resumen de la primera fecha del TC 2026

Volviendo al domingo, Santero largó en el cuarto lugar y ya en una primera vuelta en la que el liderazgo había cambiado de manos tres veces, una de ellas fue la del mendocino, que superó a Juan De Benedictis, el propio Moscardini y, justo antes de un primer ingreso del auto de seguridad, a Jonatan Castellanos.

Defendió ese primer lugar con maestría durante todo el recorrido y, de esa manera, volvía a festejar en el lugar que tan bien le sienta. Hasta la satisfacción era más grande por ser historia del TC desde otro lugar, ya que se transformaba en el tercer piloto en ser victorioso con cuatro marcas diferentes: ya tenía seis con Ford (con el que fue campeón hace dos temporadas), una con Dodge, dos con Torino y había que sumar la de esta jornada con su BMW M4. Igualaba a Carlos Pairetti y Rubén Luis Di Palma.

No obstante, por la tarde aparecería lo inesperado, y un trago muy amargo para Santero, mirando de reojo a su nuevo equipo. Es que, al salir a la luz el tablero con las clasificatoria final, se supo que quedaba descalificado y que el triunfante resultaba ser su escolta, Moscardini. El motivo estuvo en los valores en la compresión del motor Ford en su nuevo auto, considerado fuera de reglamento.

En efecto, el oriundo de Guaymallén apuntó a su grupo, pero priorizó ser políticamente correcto pese a la enorme bronca: “Me gustaría que entiendan que no es algo normal arrancar así, pero estoy contento por todo el trabajo que hicieron en diciembre y enero”.

Entonces, el debut absoluto del platense resultó con victoria, inolvidable para él pese a cómo se terminó dando. Además, Ford conseguiría un 1-2 porque el segundo puesto terminó en manos de Agustín Martínez, también del Gurí Martínez Competición. Y el podio lo cerró Jonatan Castellano, de Dodge, que había terminado cuarto.

En las repercusiones oficiales, Alejandro Iuliano, gerente técnico de ACTC, comentó la razón de la exclusión del mendocino: “Aplicamos el artículo 37 del reglamento en relación de compresión porque no coincidía con el valor reglamentario y decidimos tomar partido. La falta técnica es motivo de exclusión. Lo permitido es 10.5 y era distinto: no vamos a dar el valor porque no corresponde”.