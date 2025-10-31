LA NACION
Content LAB para Edox
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

El tiempo de Fangio: un tributo al quíntuple campeón mundial del automovilismo

Edox se asocia con la Fundación Juan Manuel Fangio y presenta una Edición Limitada de 115 piezas en homenaje al legendario piloto argentino.

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Edox se asocia con la Fundación Juan Manuel Fangio y presenta una Edición Limitada de 115 piezas en homenaje al Quíntuple Campeón Mundial.
Edox se asocia con la Fundación Juan Manuel Fangio y presenta una Edición Limitada de 115 piezas en homenaje al Quíntuple Campeón Mundial.

Edox, la reconocida marca suiza de relojería anunció una alianza con la Fundación Juan Manuel Fangio para el lanzamiento de una Edición Limitada Tributo a Fangio de 115 piezas, creada en homenaje al legendario piloto argentino. La presentación oficial tuvo lugar en la Argentina, en el marco de la celebración por un nuevo aniversario del nacimiento del “Maestro”.

Esta Edición Limitada y Numerada refuerza un vinculo natural: Edox posee una sólida trayectoria en el deporte motor como cronometrador oficial del WRC, el Rally Dakar y socio de BMW Motorsport y BMW Motorrad.

Edox se asocia con la Fundación Juan Manuel Fangio y presenta una Edición Limitada de 115 piezas en homenaje al Quíntuple Campeón Mundial

Un homenaje con historia

El modelo está disponible en versiones con esfera azul o marfil, y combina una estética vintage con la innovación técnica propia de la manufactura suiza. Cada reloj, numerado individualmente, lleva la firma de Fangio en la esfera y se entrega en un estuche exclusivo con certificado de autenticidad. El número 115 simboliza los años que el piloto cumpliría en 2026.

Esta edición limitada y numerada comparte con el automovilismo una misma visión: el tiempo como clave del rendimiento perfecto.
Esta edición limitada y numerada comparte con el automovilismo una misma visión: el tiempo como clave del rendimiento perfecto.
El diseño combina innovación técnica con una estética vintage del automovilismo, reflejando el legado del “Maestro”.
El diseño combina innovación técnica con una estética vintage del automovilismo, reflejando el legado del “Maestro”.

Especificaciones técnicas

  • Caja de acero de 41mm de diámetro
  • Calibre Edox 08 basado en SW510 BH b
  • Cronógrafo, segundero pequeño y taquímetro
  • Cristal de zafiro
  • Super Limi-Nova (r)
  • Fondo de caja transparente
  • 16mm de altura
  • 173 gramos de peso
  • Estuche especial
Edox es una manufactura suiza independiente especializada en relojes de alta precisión. Con una fuerte identidad vinculada al automovilismo y los deportes de rendimiento, la marca combina ingeniería avanzada con diseño atemporal.
Edox es una manufactura suiza independiente especializada en relojes de alta precisión. Con una fuerte identidad vinculada al automovilismo y los deportes de rendimiento, la marca combina ingeniería avanzada con diseño atemporal.

La precisión como legado compartido

Durante su visita a la Argentina y al Museo Juan Manuel Fangio, Alexandre Strambini, CEO de Edox & Vista S.A., destacó que Fangio encarna el verdadero espíritu del automovilismo, combinando competitividad, precisión y nobleza. Afirmó que para Edox, con su larga tradición en el deporte motor, es un honor rendir tributo al “Maestro” a través de una pieza que refleja la herencia relojera y los valores compartidos con la Fundación Fangio.

Esta edición limitada refuerza un vínculo natural, Edox y Fangio comparten una misma visión del tiempo. En ambos, el control del instante se convierte en una forma de arte.
Esta edición limitada refuerza un vínculo natural, Edox y Fangio comparten una misma visión del tiempo. En ambos, el control del instante se convierte en una forma de arte.

Desde 1986, la Fundación Juan Manuel Fangio trabaja para preservar y difundir la historia del quíntuple campeón mundial. Esta alianza con Edox reafirma ese compromiso y proyecta la figura del piloto argentino hacia nuevas generaciones de admiradores.

Conseguilo acá.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION
Más leídas de Deportes
  1. Una reunión en Singapur: cómo convenció Norris a McLaren de lo que necesitaba para renacer
    1

    Fórmula 1: una reunión en Singapur, la clave del renacer de Lando Norris en el campeonato

  2. Qué se sabe del jugador de 23 años del SIC que fue operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico con CASI
    2

    Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico

  3. Final de la Copa Libertadores 2025: fecha y sede
    3

    Final de la Copa Libertadores 2025: fecha y sede

  4. Un gigante de Italia anunció a su nuevo entrenador, que debutará este mismo sábado
    4

    Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de Juventus: debutará el sábado contra Cremonese

Cargando banners ...