Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El tiempo de Fangio: un tributo al quíntuple campeón mundial del automovilismo
Edox se asocia con la Fundación Juan Manuel Fangio y presenta una Edición Limitada de 115 piezas en homenaje al legendario piloto argentino.
- 3 minutos de lectura'
Edox, la reconocida marca suiza de relojería anunció una alianza con la Fundación Juan Manuel Fangio para el lanzamiento de una Edición Limitada Tributo a Fangio de 115 piezas, creada en homenaje al legendario piloto argentino. La presentación oficial tuvo lugar en la Argentina, en el marco de la celebración por un nuevo aniversario del nacimiento del “Maestro”.
Esta Edición Limitada y Numerada refuerza un vinculo natural: Edox posee una sólida trayectoria en el deporte motor como cronometrador oficial del WRC, el Rally Dakar y socio de BMW Motorsport y BMW Motorrad.
Un homenaje con historia
El modelo está disponible en versiones con esfera azul o marfil, y combina una estética vintage con la innovación técnica propia de la manufactura suiza. Cada reloj, numerado individualmente, lleva la firma de Fangio en la esfera y se entrega en un estuche exclusivo con certificado de autenticidad. El número 115 simboliza los años que el piloto cumpliría en 2026.
Especificaciones técnicas
- Caja de acero de 41mm de diámetro
- Calibre Edox 08 basado en SW510 BH b
- Cronógrafo, segundero pequeño y taquímetro
- Cristal de zafiro
- Super Limi-Nova (r)
- Fondo de caja transparente
- 16mm de altura
- 173 gramos de peso
- Estuche especial
La precisión como legado compartido
Durante su visita a la Argentina y al Museo Juan Manuel Fangio, Alexandre Strambini, CEO de Edox & Vista S.A., destacó que Fangio encarna el verdadero espíritu del automovilismo, combinando competitividad, precisión y nobleza. Afirmó que para Edox, con su larga tradición en el deporte motor, es un honor rendir tributo al “Maestro” a través de una pieza que refleja la herencia relojera y los valores compartidos con la Fundación Fangio.
Desde 1986, la Fundación Juan Manuel Fangio trabaja para preservar y difundir la historia del quíntuple campeón mundial. Esta alianza con Edox reafirma ese compromiso y proyecta la figura del piloto argentino hacia nuevas generaciones de admiradores.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
Otras noticias de Content Lab
Novedad. Una empresa líder de soluciones químicas para la construcción inauguró una planta operada exclusivamente por mujeres
En CASA FOA. La marca líder de pisos que da un salto al diseño integral con sus nuevos revestimientos naturales
Así es la nueva propuesta de Peugeot. Mantener y cuidar el auto desde el celular
- 1
Fórmula 1: una reunión en Singapur, la clave del renacer de Lando Norris en el campeonato
- 2
Bautista Viero: qué se sabe del jugador del SIC operado tras quedar tendido en un scrum en el clásico
- 3
Final de la Copa Libertadores 2025: fecha y sede
- 4
Luciano Spalletti es el nuevo entrenador de Juventus: debutará el sábado contra Cremonese