Así quedó la tabla de posiciones del TC, tras el triunfo de Facundo Chapur en Alta Gracia

El Turismo de Carretera (TC) tiene un nuevo líder y es José Manuel Urcera (Toyota), tras la sexta final de la temporada que se realizó este domingo en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, y ganó Facundo Chapur (Torino) seguido de Otto Fritzler (Mercedes Benz) y Juan Tomás Catalan Magni (Toyota).

El campeón del TC en 2022 se ubicó 12° y se favoreció de que Castellano terminó 23°. Así, llegó a los 184,5 puntos y lo supera por nueve. Mauricio Lambiris (Ford Mustang) se mantiene tercero mientras que Fritzler subió hasta el cuarto puesto, por delante de Matías Rossi (Toyota).

Chapur, no obstante, saltó del noveno al sexto lugar con 156,5 unidades y es el primero de los pilotos de la general que tiene la victoria que se necesita para ser campeón en caso de liderar la Copa de Oro. Con esa misma ventaja están en el octavo y noveno lugar respectivamente Mariano Werner (Ford Mustang) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), dos multicampeones de la categoría más tradicional del automovilisnmo nacional.

Tabla de posiciones del TC 2026

José Manuel Urcera (Toyota) - 184,5 puntos

Jonatan Castellano (Dodge Challenger) - 175,5

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) - 167

Otto Fritzler (Mercedes Benz) - 163,5

Matías Rossi (Toyota) - 126,4

Facundo Chapur (Torino) 156,5*

Hernán Palazzo (Toyota) - 155

Mariano Werner (Ford Mustang) - 135,5*

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) - 134,5*

Juan Tomás Catalán Magni (Toyota) - 129

*Ganó una carrera.

Jonatan Castellano, ganador de la primera carrera del año del TC, dejó el primer lugar en manos de José Manuel Urcera ACTC

Calendario y ganadores del Turismo Carretera 2026

El Calafate, Santa Cruz - Nicolás Moscardini (Ford Mustang).

Viedma, Río Negro - Julián Santero (BMW).

Centenario, Neuquén - Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).

Concepción del Uruguay, Entre Ríos - Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro).

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero - Mariano Werner (Ford Mustang).

Alta Gracia, Córdoba - Facundo Chapur (Torino).

21 de junio en Rafaela, Santa Fe.

12 de julio en Posadas, Misiones.

2 de agosto en San Juan Villicum 2.

23 de agosto en Paraná, Entre Ríos.

13 de septiembre en circuito a confirmar.

4 de octubre en circuito a confirmar.

25 de octubre en circuito a confirmar.

15 de noviembre en Río Cuarto, Córdoba.

6 de diciembre en circuito a confirmar.

El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos suman puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresan a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada tres autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.

Tabla de campeones del TC

En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 81 títulos (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).

Juan Gálvez - 9

Guillermo Ortelli - 7

Juan María Traverso - 6

Oscar Alfredo Gálvez / Agustín Canapino - 5

Dante Emiliozzi / Héctor Luis Gradassi - 4

Oscar Castellano / Roberto Mouras / Mariano Werner - 3

Oscar Alfredo Gálvez / Eduardo Copello / Rubén Luis Di Palma / Oscar Aventín / Omar Martínez - 2

Eduardo Pedrazzini / Ricardo Risatti / Ángel Lo Valvo / Rodolfo De Alzaga / Juan Bordeu / Carlos Pairetti / Gastón Perkins / Nasif Stéfano / Francisco Espinosa / Antonio Aventín / Jorge Martínez Boero / Oscar Angeletti / Emilio Satriano / Walter Hernández / Eduardo Ramos / Ernesto Bessone / Juan Manuel Silva / Norberto Fontana / Christian Ledesma / Emanuel Moriatis / Mauro Giallombardo / Diego Aventín / Matías Rossi / José Manuel Urcera / Julián Santero - 1