En Austria aseguran que Red Bull despedirá a Christian Horner tras el Gran Premio de Imola

Los rumores en la Fórmula 1 no cesan. E involucran al equipo del tetracampeón del mundo, Max Verstappen. Medios austríacos aseguran que la escudería Red Bull despedirá a su director general, Christian Horner, tras el Gran Premio de Imola, que se correrá el próximo fin de semana y en el que el argentino Franco Colapinto regresará a la máxima categoría a bordo de un Alpine.

El presente deportivo del equipo austríaco no es el mejor: apenas consiguió una victoria en la temporada, debió reemplazar a Liam Lawson por Yuki Tsunoda, su ritmo de carrera es inferior a McLaren y tanto Verstappen como el histórico asesor deportivo, Helmut Marko, destrozaron públicamente el andar del RB21 tras la carrera de Miami.

Christian Horner y Max Verstappen Vincent Thian - AP

El desplazamiento de Lawson ya había generado una señal de alarma alrededor del equipo: no es usual que una escudería top cambie de piloto apenas iniciada una temporada. El movimiento del equipo de Milton Keynes para el Gran Premio de Japón fue muy cuestionado, ya que algunos argumentaron que a Lawson se le debería haber dado más tiempo para demostrar su talento, sobre todo teniendo en cuenta que Max Verstappen tampoco estaba tan cómodo con el RB21.

“En años anteriores quizás ascendimos a pilotos demasiado pronto. Si pienso en la época de Alex Albon, Pierre Gasly se precipitó, y Daniel Ricciardo también se pasó a Renault en aquella época”, dijo Horner en esos primeros días de abril, en Tokio.

Ahora, ese elemento es apenas uno de los que ayudan a su cuestionamiento puertas adentro. El medio austríaco OE24 apunta que “el año pasado, Horner causó revuelo con la filtración de su affaire con una empleada. En ese momento, el director estaba protegido por los jefes de Red Bull de Tailandia, mientras que el campamento de Verstappen, junto a Helmut Marko querían una separación”. Y agrega: “Debido a la crisis de resultados en curso, ahora es probable que haya un replanteamiento”. El diario Osterreich, por su parte, habla de un “terremoto” luego de la carrera de Imola.

Christian Horner, el jefe de Red Bull, ahora cuestionado PATRICK T. FALLON - AFP

Danza de candidatos

Los medios austríacos ya hablan de la sucesión. Según OE24, el antiguo jefe de Alpine, Oliver Oakes -el jefe de equipo más joven de la categoría, hasta su salida del equipo la semana pasada-, “podría estar en carrera (para suceder a Horner)”. El británico fue reemplazado por el histórico italiano Flavio Briatore en forma interina. Y una de las primeras decisiones del italiano fue subir a Colapinto (era piloto de reserva) al lugar del australiano Jack Doohan.

“Pero también podría ocupar el cargo un austriaco. Se habla de Franz Tost, que dirigió durante muchos años el segundo equipo de Red Bull -hoy Racing Bulls-. Tost tuvo que renunciar tras un desacuerdo con Horner, y ahora el ejecutivo de 69 años nacido en Tirol (Austria) podría tomar el relevo del británico", agrega OE24. En su momento, Tost había asegurado que su salida de la F1 -dirigía Alpha Tauri- había tenido que ver con una “decisión personal”.

Oliver Oakes, exjefe del equipo Alpine y señalado como uno de los candidatos a reemplazar a Horner en Red Bull Rebecca Blackwell - AP

De todas maneras, Autosprint había adelantado que el puesto de Horner estaba “en evaluación” y que las actualizaciones que se le harán al RB21 en Imola “podrían ser decisivas” para su futuro. El medio también identificó a Oakes como uno de los candidatos para la sucesión. Incluso informó que era “el favorito” para relevar a Horner. La abrupta salida del inglés del equipo Alpine no hizo más que alimentar los rumores de una eventual llegada a Red Bull, un movimiento que se enfrió una vez conocida la historia que lo involucra junto a su hermano en la controvertida financiación del equipo Hitech GP.

Otro medio, Planet F1, citó fuentes en off relacionadas con el equipo para asegurar que Horner estaba seguro como director del equipo Red Bull y que su trabajo no corría peligro. “Las fuentes descartan la especulación alrededor de Horner y entienden que no tiene sustento en los hechos. Y que, después de dos décadas al frente del equipo, un corto período de declive en la competitividad no debería minar la confianza de los accionistas en el trabajo de Horner”, dice el medio. Además, recuerda que Horner tiene contrato hasta la temporada 2030. Y que a comienzos de año aseguró que su compromiso con el equipo era “absoluto”.