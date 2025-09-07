En qué canal pasan el GP de Italia de la Fórmula 1 2025 hoy

Este domingo se disputa la decimosexta fecha de la Fórmula 1 2025 en el Autódromo Nacional de Monza: el Gran Premio de Italia. La carrera, que comienza a las 10 (hora argentina), se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro; mientras que en Fox Sports estará disponible el relato en vivo y, horas más tarde, la prueba en diferido. Franco Colapinto afrontará su décima jornada como piloto titular de Alpine.

El argentino, como era de esperarse, hasta el momento sufrió con el auto con menos potencia de la parrilla, en un circuito que requiere mucha potencia en las rectas, motivo por el cual se lo conoce como el “Templo de la Velocidad”. Sin embargo en la clasificación, al igual que en la práctica libre 3, superó a su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly. Franco largará 17° y Pierre 18° (ambos ganaron una posición porque Isack Hadjar, de Racing Bulls, cambió la unidad de potencia y saldrá desde el pit lane).

Así y todo, Colapinto aseguró que “nada está dicho” de cara a este domingo. “En Zandvoort, yo veía el domingo como algo bastante difícil aspirar a ganar puntos y lo tendría que haber sumado. Así que no sé, la verdad que acá pueden pasar muchas cosas, seguramente que en la curva 1 va a haber un poco de quilombo. Largamos atrás los dos, los dos tenemos problemas con el auto. Todo se complica, no es fácil de manejar, pero creo que si hacemos una buena estrategia y las dividimos para ver si alguno tiene una oportunidad un poco mejor, capaz que podemos hacer algo un poco más interesante", afirmó.

Cómo ver online el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se disputa este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza, con la carrera programada para este domingo a las 10. Se puede ver en vivo únicamente por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

El liderazgo del campeonato de pilotos sigue en manos del australiano Oscar Piastri (McLaren), quien se mantiene como el más prolijo y parejo desde hace varias fechas, con un total de 309 puntos, 34 más que su compañero de escudería y principal competidor, el británico Lando Norris, que suma 275. El tetracampeón vigente, Max Verstappen, se ubica tercero con 205.

Oscar Piastri, imparable; el australiano le saca muchos puntos de ventaja a Lando Norris en el campeonato de pilotos NICOLAS TUCAT� - AFP�

En el de constructores McLaren no tiene competencia. Está primero con 584 unidades y le saca 324 a Ferrari, que está segundo con 260. Mercedes marcha tercero con 248 y recién en el cuarto puesto aparece Red Bull con 214, casi todos conseguidos por Verstappen. Alpine, con Gasly y Colapinto, el único de los 20 pilotos titulares en la actualidad que aún no sumó puntos, está en el fondo de la tabla con apenas 20 unidades cosechadas por el piloto francés.