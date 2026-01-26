Ensayos de la F1 en Barcelona: horarios y cómo ver

La Fórmula 1 2026 está en marcha. La actividad inició oficialmente este lunes con la primera etapa de ensayos oficiales para los 22 pilotos de las 11 escuderías en el circuito de Montmeló en Barcelona, entre ellos el argentino Franco Colapinto con Alpine,

El primero de los tres entrenamientos se desarrolla hasta el próximo viernes 30 de enero en España, en el mismo trazado donde se disputará la novena fecha del certamen. Los equipos eligieron esa pista, entre otras cosas, por su versatilidad y su cercanía a las fábricas europeas para una logística eficiente. Cada escudería puede probar en, como máximo, tres de los cinco días reservados.

Las primeras pruebas del año de la Fórmula 1 se realizan en el circuito de Barcelona a puertas cerradas David Ramos - Getty Images Europe

Un detalle es que es a puertas cerradas, por lo que el público no puede ver nada de lo que ocurre en la pista. El motivo es que todos quieren evitar que, en caso de arranques problemáticos por la enorme cantidad de modificaciones en el armado de los monoplazas, los medios lleven preocupación a los fanáticos del deporte motor. “Hay riesgo de mala publicidad”, aseguraron allegados a la Fórmula 1. Al término de estos primeros ensayos, todos los equipos tendrán más de una semana para resolver cualquier falla.

Los dos entrenamientos restantes tendrán lugar en el Circuito Internacional de Bahréin, ubicado en Sakhir, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. Serán jornadas diarias, televisadas, de 4 a 8 y de 9 a 13 (hora argentina). Este autódromo es sede de la pretemporada de manera ininterrumpida desde 2021 debido a que ofrece condiciones climáticas ideales para probar los autos (cálidas y secas), curvas de alta y baja velocidad y la posibilidad de hacer sesiones nocturnas.

Conograma de ensayos de la Fórmula 1 2026

Lunes 26 al viernes 30 de enero en el circuito de Barcelona.

Miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin.

Miércoles 18 al viernes 20 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin.

Las modificaciones para la temporada 2026

La Fórmula 1 cambia por completo en la temporada 2026, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores son más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, hay unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos son más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiaron el proveedor de sus motores. Alpine dejó atrás las unidades de potencia de Renault y firmó contrato con Mercedes, que también es utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin acordó con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes.

Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia. Kick Sauber pasó a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Lando Norris es el campeón defensor de la Fórmula 1 porque se coronó en la temporada 2025 ANDREJ ISAKOVIC� - POOL�

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026

McLaren : Lando Norris y Oscar Piastri.

: Lando Norris y Oscar Piastri. Mercedes : George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli.

: George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar.

: Max Verstappen e Isack Hadjar. Ferrari : Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

: Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Williams : Alexander Albon y Carlos Sainz Jr.

: Alexander Albon y Carlos Sainz Jr. Racing Bulls : Liam Lawson y Arvid Lindblad.

: Liam Lawson y Arvid Lindblad. Aston Martin : Fernando Alonso y Lance Stroll.

: Fernando Alonso y Lance Stroll. Haas : Esteban Ocon y Oliver Bearman.

: Esteban Ocon y Oliver Bearman. Audi (ex Kick Sauber) : Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto. Alpine : Pierre Gasly y Franco Colapinto.

: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Cadillac: Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas.

Charles Leclerc aspira a tener una temporada fructífera con Ferrari Altaf Qadri - AP

Días y horarios de todas las carreras de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia: 8 de marzo a la 1 (Melbourne).

8 de marzo a la 1 (Melbourne). GP de China: 15 de marzo a las 4 (Shanghái).

15 de marzo a las 4 (Shanghái). GP de Japón: 29 de marzo a las 2 (Suzuka).

29 de marzo a las 2 (Suzuka). GP de Bahréin: 12 de abril a las 12 (Sakhir).

12 de abril a las 12 (Sakhir). GP de Arabia Saudita: 19 de abril a las 14 (Jeddah).

19 de abril a las 14 (Jeddah). GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

3 de mayo a las 17 (Miami Gardens). GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

24 de mayo a las 17 (Montreal). GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

7 de junio a las 10 (Montecarlo). GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

14 de junio a las 10 (Montmeló). GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

28 de junio a las 10 (Spielberg). GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

5 de julio a las 11 (Silverstone). GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps). GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

26 de julio a las 10 (Budapest). GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

23 de agosto a las 10 (Zandvoort). GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

6 de septiembre a las 10 (Monza). GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

13 de septiembre a las 10 (Madrid). GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

27 de septiembre a las 8 (Bakú). GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

11 de octubre a las 9 (Marina Bay). GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

25 de octubre a las 17 (Austin). GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez). GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

8 de noviembre a las 14 (Interlagos). GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip). GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

29 de noviembre a las 13 (Lusail). GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).